Emīls Dārziņš vasaras arvien mēdza vadīt skaistās Latvijas vietās, piemēram, Lielvārdē, Siguldā un Jūrmalā. Ogresgala “Kārļos” Dārziņš kopā ar savu Mariju pavadīja skaistu 1903. gada vasaru. Rozīšu ģimenes mājās, kur tagad darbojas tautas nams un bibliotēka, aizritēja viena no romantiskajām un arī traģiskajām komponista vasarām. Emīla Dārziņa saikne ar Ogres novadu apliecināta dokumentētās atmiņās, kā arī aprakstīta daiļdarbos poētiskākā izklāstā, informē organizatori.
Ogres kultūras, tai skaitā mūzikas, dzīvi raksturo gara vēsture un daudzpusīgas norises – arī izcilais komponists Emīls Dārziņš te godināts jau daudzus gadu desmitus. Koncerti Ogresgalā un Ogrē rīkoti kopš 20. gadsimta 70.–80. gadiem, bet mākslinieciski un muzikāli augstvērtīgi tie jo īpaši izvērtušies kopš 2005. gada, kad Ogresgalā ik pēc pieciem gadiem rīkotas Dārziņa mūzikas dienas, kurās piedalījušies operas solisti, mūziķi instrumentālisti dažādos kameransambļu sastāvos un liels skaits kordziedātāju. Ogres vērtību partitūrā un izglītības tradīcijās nozīmīga loma vienmēr bijusi spilgtu personību atstātajām pēdām un viņu devumam, norāda pasākuma rīkotāji.
Koncertuzveduma “...Kā zvaigzne” idejas autore un mākslinieciskā vadītāja ir diriģente Aira Birziņa, scenārija autore un režisore – Inese Mičule. Sadarbībā ar scenogrāfi Ievu Kauliņu un gaismu mākslinieku Egilu Kupču top īpašs koncertuzvedums, kurā skanēs Emīla Dārziņa mūzika koru un Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solista Raimonda Bramaņa izpildījumā. Uzvedumu papildinās LNOB klavieru trio – Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole) un Inga Ozola (čells), kā arī aktieris Raimonds Celms, kurš savienos komponista liriskā personāža izjūtas mūzikā.
Klausītājiem tiks dāvāta unikāla mūzikas kolekcija – skanēs liela daļa Emīla Dārziņa kora un solo dziesmu, kā arī ļoti iemīļotais un simboliskais “Melanholiskais valsis” pārlikumā klavieru trio. Koncertuzvedumā piedalīsies jauktie un sieviešu kori no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Jumpravas, Ķeguma, Birzgales, Lēdmanes un Madlienas. Emīla Dārziņa pazīstamākās vīru kora dziesmas atskaņos kori “Dziedonis” (Rīga) un “Graidi” (Rēzekne), vēsta pasākuma rīkotāji.
Koncertuzveduma saturiskais kodols ir mīlestība – tā viena, kas rodas starp sievieti un vīrieti, un tā otra, kas mūs katru vieno ar tēvzemi, savām saknēm un visu latvisko. Dārziņa mūža gaita tuvu sasaucas ar viņa mūzikas tematiku un garu – viņš ticēja, ka garīgajai kultūrai ir svarīga loma tautas dzīves pacelšanā, tāpēc viņa skaņdarbi dziļi personiskā formā ir tvēruši sava laikmeta cilvēku izjūtas un pauduši pārliecību, ka jaunības tīrākie ideāli, sapņi un mīlestība ir īstais dzīves pamats. Dārziņš savus ideālus un sapņus nekad nenodeva un – ar tiem paliek nākamajās paaudzēs, atzīmē organizatori.