Takas, pasākumi un rotājumi - iepazīsti Ogres novadu patriotiskās noskaņās

Ogres pilsētvidi šajos svētkos papildinājis jauns vides objekts «Uzlecošā saule», kas uzstādīts uz rotācijas apļa Kalna prospektā un kļuvis par gaismas un nacionālās identitātes simbolu. Iedvesmojoties no Latvijas Republikas ģerboņa un latviešu strēlnieku vēsturiskajiem karogiem, šis objekts simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu, tautas neizsīkstošo izaugsmes spēku un jaunas rītausmas sākumu. Saules tēls atgādina par mūsu nacionālās piederības saknēm un karavīru varonību, savienojot pagātnes mantojumu ar mūsdienu Latvijas valsts rītausmu. Objekts ir vairāk nekā 10 metrus plats, divpusējs vides mākslas akcents, kas veidots, izmantojot kvalitatīvu vitrāžas tehnikas un mūsdienu materiālu apvienojumu. Objekts tumšajos un rudenīgajos valsts svētku vakaros pārvēršas par efektīgu un siltu gaismas dominanti pilsētvidē. Visiespaidīgāk tas izskatās krēslas un nakts stundās, kad iedegas dzeltenā vitrāžas iluminācija.
Pilsētvidi papildina ne tikai plīvojoši valsts karogi, bet arī svētku instalācija ar 140 spirālveida vēja virpuļiem sarkanbaltsarkanā vijumā, kas izvietota Liepu alejā, Brīvības ielas skvērā, simboliski godinot mūsu valsts vēsturiskos pagriezienus.
Valsts svētkos arī tradicionāli gājēju tilti pār Ogres upi tiek izgaismoti sarkanbaltsarkanās Latvijas karogu krāsās. Abi tilti un vides objekti izgaismojas līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanos, aptuveni plkst. 17.00.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde patriotiskajā mēnesī jau tradicionāli piedāvā iedzīvotājiem un viesiem izstaigāt kādu no sagatavotajiem maršrutiem, kuros atzīmētas vietas ar valsts svētku rotājumiem pilsētā. Pieejami dažāda garuma maršruti, lai katram būtu pa spēkam izstaigāt kādu no posmiem un sajust patriotisma noskaņu:
- “Lielais loks”, 7,5 km garumā;
- 3,5 km garais loks gar Ogres upes krastiem;
- “Mazais loks”, 1,8 km garumā.
Interaktīvajā kartē atzīmēti ne tikai patriotiskā maršruta rotājumi, bet arī cita veida praktiska informācija, kas var noderēt, plānojot savu apmeklējumu pilsētā, piemēram, auto novietošanas iespējas, kafejnīcas, kurās ieturēt svētku maltīti. Interaktīvā karte pieejama šeit.
Savukārt Ogres novada pilsētās un pagastos svētku noskaņu rada Latvijas karogi gar ceļiem un tiltiem, sarkanbaltsarkanās krāsās izrotātās iestādes, kā arī iedegtās svecītes 11. un 18. novembra vakarā parkos un piemiņas vietās. Vides objekts sarkanbaltsarkanais vairodziņš ar uzrakstu “Latvija” šogad apskatāms Lielvārdē, Lāčplēša un Slimnīcas ielas krustojumā. Šis vairodziņš tika īpaši izgatavots un veltīts latviešu leģionāru piemiņai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai. Vairodziņa uzraksts “Latvija” ir viena no atpazīstamākajām latviešu karavīru atšķirības zīmēm. Vides objekts arī diennakts tumšajā laikā ir izgaismots.
Valsts svētku rotājumi Ogrē apskatāmi līdz 20. novembrim.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina ikvienu apciemot Ogres novadu, lai izbaudītu ne tikai īpašo svētku noformējumu un gaisotni, bet arī kultūrprogrammu daudzveidību. Valsts svētku pasākumu programma pieejama šeit.
Patriotiskā mēneša ietvaros iedzīvotāji un viesi tiek aicināti piedalīties tematiskā ekskursijā, ko organizē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde.
Sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju 11. novembrī no plkst. 12.00 līdz 13.30 tiek organizēta bezmaksas ekskursija - "Lāčplēša Kara ordeņu kavalieri. Latvijas varoņi”. Ekskursija norisināsies ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās Brīvības ielā 2 un Neatkarības laukumā. To vadīs muzeja vēsturnieks Gunārs Rusiņš. Dalība ir bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. +371 25419714 (Aleksandrs).
Tāpat svētku atmosfēru aicinām baudīt, apmeklējot muzejus un ekspozīciju vietas:
- Ogres Vēstures un mākslas muzejā 11. un 18. novembrī ieeja būs bez maksas, savukārt no 11. līdz 18. novembrim ekspozīcijā “Brīvības ceļš” būs apskatāmi visu triju šķiras Lāčplēša Kara ordeņi no kolekcionāru Gunāra Rusiņa un Jāņa Vīgupa privātajām kolekcijām. 13. novembrī plkst. 14.00 skolēni aicināti uz īpašu Baltijas īsfilmu seansu. Klasēm iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: , bet 14. novembrī plkst. 14.00 uz īsfilmu seansu aicināts ikviens interesents. Lai apmeklētu seansu, nepieciešama muzeja ieejas biļete. 17. novembrī muzeja ēkā Brīvības ielā 36 notiks ikmēneša pasākums “Senioru rīti”. Tā laikā apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt Madaras Rutkēvičas personālizstādi “PĒCSTUNDAS”.
- Kultūras mantojums centrs “Tīnūžu muiža” 11. un 18. novembrī būs atvērts apmeklētajiem no plkst. 10.00 līdz 16.00, aicinot iepazīt pamatekspozīciju, kas veltīta latviešu strēlnieku kaujām pie Mazās Juglas upes 1917. gadā. Muzeja ekspozīcijā apskatāmas līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, uniformas un dažādi Mazās Juglas kauju vietās atrasti priekšmeti. Tālrunis saziņai +371 26669452 (Kaspars).
Pasākumos var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.