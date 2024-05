"Talantu Kalve" jauniešu izaugsmei

Pirms četriem gadiem ogrēniete Iveta Žugre nolēma kardināli mainīt savu dzīvi – jurista darbu valsts akciju sabiedrībā aizstājot ar darbošanos pašas izveidotajā jauniešu organizācijā ar nosaukumu – «Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība «Talantu Kalve»», kļūstot par tās valdes priekšsēdētāju.

Organizācijas dibinātāja un vadītāja, jauniešu mentore Iveta Žugre

Rada vietu, kur kaldināt talantus

«Doma par šādas organizācijas veidošanu radās 2019. gada vasarā, kad pirmo reizi pamēģināju sarīkot nometnes aktivitātes bērniem. Dēli vēl bija mazi, un es sapratu, ka man patiktu darbs ar bērniem un jauniešiem. Šā paša gada rudenī atradās domubiedri un nolēmām, ka jādibina biedrība, kas sniegs jauniešiem iespēju attīstīt savas idejas un iniciatīvas, līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē,» stāsta biedrības dibinātāja, piebilstot, ka galvenā doma bijusi radīt platformu jauniešiem, kur viņi var saņemt jaunatnes darbinieka vai mentora atbalstu, un 2020. gada martā arī tika nodibināta biedrība. Jautāta, kā radās nosaukums «Talantu Kalve», Iveta atzīst, ka varianti bijuši dažādi, tostarp «Ideju fabrika», taču vēlme bijusi nosaukumu sasaistīt ar talantiem, jo biedrības misija un vīzija ir ikkatrā saskatīt kādas spējas un talantu, kas jāattīsta. «Kalve» simbolizē vietu, kur talantu var izkalt, brīvi īstenojot savas idejas un ieceres.

Paralēli tam Iveta apguva projektu vadību un sāka meklēt iespējas īstenot projektus jauniešu izaugsmei, lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Covid-19 pandēmijas laikā viņa tiešsaistē apguvusi dažādus kursus, tostarp jaunatnes darbinieka kursus, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kā pati atzīst – faktiski mainījās visa dzīve. Kļūstot par biedrības vadītāju, bija jādomā arī par attīstību, darbinieku piesaisti. Sākotnēji pašai bija jākārto gan lietvedība, gan grāmatvedības jautājumi. Kad projektu kļuva vairāk, nācās piesaistīt ārpakalpojumu. Kopā ar jauniešiem izstrādāta biedrības stratēģija, tapis zīmols, īstenotas ziedojumu piesaistes kampaņas. Jau rudenī tapa vairāki «PuMPurs» projekti un pirmais valsts programmas projekts, kas guva apstiprinājumu. Biedrība darbojas arī ārpus Ogres novada robežām. «Talantu Kalve» ir kā platforma, ko jaunieši var izmantot, lai radītu un īstenotu arī savus projektus, ģenerētu idejas, saņemot mentoru atbalstu. Biedrības vadītāja kā piemēru min jauniešus, kuri katru gadu Ogrē rīko Krasta laukuma festivālu. Ir meitenes, kuras, izmantojot biedrību kā platformu, iesniedza «Erasmus+» programmā līdzdalības projektu un jauniešu apmaiņas projektu. Jaunieši tiek iesaistīti ne tikai dažādās aktivitātēs, bet arī ikdienas darbībā, tiek piedāvāts veikt brīvprātīgo darbu.

Jaunieši kopā ar mentori, organizējot viktorīnu par Latviju

Biedrībā darbojas 15 sociālie mentori

«Kad dibinājām biedrību, man sapņos nerādījās, ka četru gada laikā varēsim paveikt tik daudz. Tagad mums ir jauniešu kodols – līderu grupa, kas sastāv no deviņiem jauniešiem, kuri paši organizē pasākumus saviem vienaudžiem. Kā jau minēju, jaunieši piedalījās stratēģijas un zīmola izstrādē, kā arī ikdienas darbos – palīdz ar afišu izgatavošanu, grāmatvedības dokumentu sagatavošanu, atskaišu rakstīšanu, fotografēšanu un pasākumu vadīšanu. Jauniešiem, kuri ilgstoši darbojas biedrībā un izceļas kā līderi, ir iespēja braukt līdzi uz skolām un stāstīt par mūsu darbību, organizēt un vadīt aktivitātes pasākumos, patstāvīgi izstrādāt un vadīt aktivitātes vasaras nometnēs,» stāsta I. Žugre, piebilstot, ka gadījumos, kad pašvaldība, piemēram, aicina iesaistīties Ģimenes vai Sporta dienas pasākumos, jaunieši ir tie, kuri paši izdomā aktivitāšu saturu.

Jauniešu nometnes dalībnieki ar pašdarinātiem lokiem

«Talantu Kalve» šobrīd īsteno projektu, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds, organizējot apmācības un supervīzijas sociālajiem mentoriem. Biedrība šobrīd ievieš mentortīklu Ogres novadā un mums jau ir 15 sociālie mentori. Tie ir cilvēki, kuri pabeiguši attiecīgus kursus, ir augstu motivēti un kuri vēlas sniegt atbalstu sociālā riska grupu jauniešiem, ar kuriem viņi tiekas ikdienā, lai palīdzētu atbrīvoties, piemēram, no vielu lietošanas, uzlabot sekmes, socializēties, risināt jebkuru problēmu. Tas ir darbs ar Sociālā dienesta redzeslokā esošajiem jauniešiem, kuriem ir antisociāla uzvedība, problēmas ģimenē, mācību grūtības un tamlīdzīgi. Katrs sociālais mentors darbojas ar vienu konkrētu jaunieti, regulāri tiekoties ar savu aizbilstamo, sniedzot viņam atbalstu un palīdzību jaunietim nepieciešamā veidā. Mentors var palīdzēt izvirzīt mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, attīstīt prasmes un talantus, uzlabot pašapziņu un pašvērtējumu, veidot pozitīvas attiecības ar citiem cilvēkiem, izvairīties no riskantas uzvedības, atteikties no kaitīgiem ieradumiem, piemēram, alkohola lietošanas, atgriezties skolā vai atrast citas izglītības iespējas, atrast darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību, integrēties sabiedrībā. Papildus sociālo mentoru programmai biedrība piedāvā arī konsultācijas un atbalstu jauniešiem projekta iniciatīvu izstrādei.

Dalībnieki upes pārgājienā

Ir jāvēlas saņemt palīdzību

«Mums ir pieredze, ka mentoru atbalsts var būtiski ietekmēt jaunieša dzīvi. Ir daži patiesi smagi gadījumi, bet ir arī vieglāki, kur nepieciešams neliels atbalsts, lai jaunietis varētu turpināt mācīties. Piemēram, kādai meitenei, kura mācījās devītajā klasē, to pabeidza un iestājās tehnikumā, bija bail turpināt mācības. Mentors strādāja ar viņu individuāli, motivēja, mudināja, palīdzot atgriezties skolā un turpināt izglītību, – sākotnēji pat devās kopā ar jaunieti uz tehnikumu, palīdzēja iepazīt vidi, kursa biedrus, pedagogus. Rezultātā meitene pastāvīgi sāka apmeklēt mācību iestādi. Uzskatu, ka ikvienam jaunietim ir potenciāls gūt panākumus, un biedrība apņēmusies sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu, lai to paveiktu. Protams, lai sasniegtu rezultātu, jaunietim pašam ir jāvēlas saņemt mentora palīdzību. Mentors ar jaunieti strādā tik ilgi, cik viņam tas nepieciešams,» stāsta Iveta. Pieteikties mentora atbalstam var jebkurš jaunietis, kurš jūt, ka viņam tas ir nepieciešams. Biedrība cenšas piesaistīt līdzekļus, lai varētu segt izdevumus, kas rodas mentorprogrammas īstenošanas laikā, piemēram, ceļa izdevumus. Finansējums nepieciešams arī, lai organizētu mentoriem regulāras supervīzijas. Lai piesaistītu finansējumu, «Talantu Kalve» organizē dažādas ziedojumu piesaistes akcijas, piemēram, labdarības «Bingo» vai labdarības «Viktorīnu», kā arī jebkurš var atbalstīt biedrību, ieskaitot ziedojumu tās kontā vai piedāvājot savu produkciju pasākumiem.

«Talantu Kalve» savā ikdienas darbā piedāvā jauniešiem daudzveidīgas neformālās izglītības aktivitātes, kas palīdz apgūt jaunas prasmes, attīstīt talantus un paplašināt redzesloku, uzlabot mentālo veselību, izvirzīt mērķus un pieņemt lēmumus. Tiek organizētas diskusijas un tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, lai iedvesmotu jauniešus un palīdzētu viņiem gūt priekšstatu par iespējām nākotnē. Piemēram, nesen bija diskusija ar eksprezidentu Raimondu Vējoni, sniedzot iespēju tās dalībniekiem uzzināt par prezidenta darbu un iegūt motivāciju saviem mērķiem. «Šo interaktīvo diskusiju uzdevums ir iedvesmot jauniešus darīt un sasniegt savus mērķus. Uzskatu, ka ikvienam ir potenciāls gūt panākumus, un vēlamies viņiem sniegt nepieciešamo atbalstu, lai to paveiktu,» saka Iveta, piebilstot, ka papildus deviņu jauniešu līderu grupai ir arī plašāka jauniešu kopiena, kuri piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs. Biedrībā darbojas jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Kopumā ir 25 biedri, no kuriem 21 jaunietis. Tie, kuri jūtas motivēti un vēlas iesaistīties, var sazināties ar biedrību, lai uzzinātu vairāk par iespējām un lai rastu savām spējām piemērotu nodarbošanos. Un iespējas ir dažādas – var piedalīties dažādās brīvprātīgā darba aktivitātēs, piemēram, palīdzēt organizēt un vadīt pasākumus, veikt ikdienas darbus vai īstenot savas idejas.

Izveido telpu Jumpravas jauniešiem

Biedrība atbalsta arī jauniešu iniciatīvas, piedāvā resursus un mentorēšanu viņu pašu projektu īstenošanai. Iveta ar lepnumu stāsta par «Talantu Kalves» jauniešu līderi Elīzu, kura projekta ietvaros apmeklēja līderības mācības. Viņa sāka biedrībai gatavot afišas, kas jaunietei labi padevās, un neformālā sarunā pastāstīja, ka vēlas Jumpravā izveidot jaunrades telpu – vietu, kur pulcēties jauniešiem un ne tikai. Telpu Jumpravas jauniešu lietošanā jau bija piešķīrusi pašvaldība. Jauniete Mākslas skolā bija izstrādājusi diplomdarbu, izveidojusi telpai vizualizāciju. Jaunieši par saviem līdzekļiem jau bija sākuši paši to remontēt, bet tālākajiem darbiem nepietika finansējuma. Latvijas Jaunatnes padome Eiropas Jaunatnes gada ietvaros tieši bija atvērusi projektu konkursu, kur projektu idejām varēja iegūt tūkstoti eiro. «Piedāvāju Elīzai, kura tagad mācās Ogrē, bet ir no Jumpravas, izmantot šo iespēju. Satikāmies, izskatījām projekta pieteikumu, diskutējām par aktivitātēm, kas varētu piesaistīt jauniešus, par telpas izmantošanu, meistarklasēm un atbalstāmajām aktivitātēm. Viņa pati izstrādāja un iesniedza projekta pieteikumu, ko vēlāk ar domubiedriem veiksmīgi īstenoja,» stāsta Iveta un turpina: «Sekoju līdzi viņu gaitām, sniedzu atbalstu un padomus par aktivitāšu īstenošanu un finansējuma izlietojumu. Šis projekts ir lielisks piemērs tam, kā biedrība var atbalstīt jauniešu iniciatīvas un palīdzēt īstenot savas idejas. Tā rezultātā viņiem izdevās iekārtot brīnišķīgu telpu. Sākumā tur nāca maz jauniešu, bet pakāpeniski kļuva arvien vairāk. Viņi sāka piedalīties aktivitātēs. Tas bija kā pirmais solis jeb pamats turpmākai attīstībai. Tagad tur ir enerģisku jauniešu grupa, kas domā par turpmākajām savām interesēm atbilstošām vajadzībām. Tas ir viens no talantiem, ko savā «Kalvē» esam izkaluši. Minētā jauniete šobrīd jau ir uzrakstījusi vēl divus projektus, un viens ir plānošanas stadijā.»

Elīza dalās ar savu pieredzes stāstu par Jumpravas jaunrades telpas izveidi

Biedrības vīzija ir tāda, ka ikvienam jaunietim ir kāda īpaša spēja vai prasme, kas jāatklāj un jāattīsta. «Mēs sniedzam viņiem nepieciešamo atbalstu un pieredzi, lai viņi varētu turpināt attīstīties. Palīdzam apgūt prasmes, kas noderēs gan mācībās, gan turpmākajā karjerā. Mums ir arī citi jaunieši, kuri vada spēles, dažādas aktivitātes saviem vienaudžiem. Šie jaunieši jau skolas laikā apgūst dzīvei un darbam nepieciešamās prasmes, ko citi apgūst krietni vēlāk. Piemēram, es pati projekta vadību esmu apguvusi tikai pirms dažiem gadiem,» saka Iveta.

Biedrībai šobrīd nav savu telpu, bet jaunieši tiekas Ogres Jauniešu mājā, aktīvi komunicējot arī sociālajos tīklos. «Tie notikumi, ko mēs vadām un radam, nav tikai telpās, mēs organizējam arī orientēšanās spēles dažādās pilsētās, klašu saliedēšanās pasākumus gan telpās, gan dabā, dažādus pārgājienus ar fokusu uz daudzveidīgām āra dzīves prasmēm, piemēram, ēdiena gatavošana dabā, kurās mācām pagatavot veselīgu maltīti. Šos pasākumus papildinām ar uzdevumiem jauniešu pašizaugsmei, piemēram, par tēmām – motivācija, vērtības. Projekta aktivitātēm piesaistām arī citus speciālistus, kuri vada nodarbības par līderību, komunikāciju un citām tēmām. Braucam un vadām dažādas aktivitātes arī citur. Darām visu iespējamo, lai jaunieši varētu apgūt jaunas prasmes un zināšanas, kā arī lai dažādotu savu brīvo laiku, it īpaši laukos. Tie, kuri ir motivēti, vienmēr atradīs laiku un iespējas,» saka biedrības vadītāja.

Uzraksta starptautisku projektu

Iveta stāsta, ka pērn augustā divas meitenes devās uz JSPA organizēto «projekta nakts» darbnīcu. Viņas izstrādāja un iesniedza jauniešu apmaiņas projektu, kas šobrīd ir apstiprināts un tiks īstenots augustā. Projekta ietvaros notiek dalībnieku piesaiste no Latvijas, Portugāles un Lietuvas. Jaunieši no šīm trim valstīm apmeklēs Ogri, kur kopā ar vietējiem jauniešiem nedēļas garumā piedalīsies dažādās aktivitātēs. Meitenes šobrīd izstrādā detalizētu aktivitāšu plānu. Projekta tēma ir «Tabu». Mērķis ir atrast veidus un metodes, kā iedrošināt jauniešus runāt par tēmām, kuras ikdienā apspriest ir grūti. Meitenes piesaistījušas vēl divus jauniešus. «Šajā projektā jūtama jauniešu enerģija, darbs un entuziasms. Viņi strādā darba grupās, organizējas, plāno, domā un darbojas ar lielu atbildību. Mums ir vēl viens aktuāls projekts – «Jaunieši – pilsētas dizaineri». To organizē piecu jauniešu grupa. Tas ir vietējā mēroga līdzdalības projekts programmas «Erasmus+» ietvaros, un tā laikā dalībnieki iepazīs pilsētvidi, uzzinās, kā jaunietis var veidot un ietekmēt savu vidi,» stāsta Iveta.

Minētie jaunieši katru mēnesi organizē vienu aktivitāti, lai iepazītu Ogres pilsētu un saskatītu vietas, kur varētu veikt uzlabojumus. Projekta laikā tiks izveidots pilsētas vai pilsētas daļas makets. Tajā būs iezīmētas zonas, kur varētu izveidot sporta aktivitāšu punktus vai atjaunot degradētās teritorijas, lai radītu jauniešiem atpūtas vietas. I. Žugre piebilst, ka projekta mērķis ir noskaidrot, kur varētu izvietot jaunus objektus, un sagatavot priekšlikumus pašvaldībai. Projekta laikā notiks diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem, lai izprastu pilsētas plānošanas ieceres un noskaidrotu, kurās vietās varētu īstenot jauniešu ierosinājumus. Strādājot pie projekta, jaunieši apgūst dažādas prasmes, sākot no publikāciju un afišu izveides līdz dalībnieku komunikācijai, piesaistei, pasākumu organizēšanai, drošības jautājumu risināšanai un noteikumu ievērošanai (ja aktivitātēs iekļautas spēles). Viņi sagatavo atskaites par padarīto darbu un apraksta gūto pieredzi.

Tas viss sniedz jauniešiem neaizmirstamu pieredzi un palīdz attīstīt dažādas prasmes. Iveta atzīst, ka ir liels gandarījums redzēt, kā jaunieši iesaistās projektā, darbojas ar entuziasmu un gūst jaunas zināšanas. Pozitīvas atsauksmes ir arī no vecākiem, kuri priecājas, ka viņu bērni piedalās šādos projektos un pasākumos, gūst vērtīgu pieredzi. Jaunieši kļūst atvērtāki, drošāki un pārliecinātāki par sevi.

Motivē jauniešu enerģija

«Skatos un priecājos, tas arī ir vislielākais gandarījums, kad redzu, ka jaunieši iesaistās, dara un viņiem tas patīk. Jaunieši varbūt ne vienmēr to saka skaļi, bet ir priecīgi par piedzīvoto. Tieši jauniešu enerģija, ko saņemu, ir tas, kas mani motivē darboties,» saka Iveta.

Jautāta, kā aizsniegt tos jauniešus, kuri sēž mājās un vēro, biedrības vadītāja atzīst, ka veiksmes stāsts ir tad, kad jaunietis atnāk, viņam patīk, ir interesanti, un nākamajā reizē viņš atved līdzi savu draugu – visveiksmīgākais ir tieši personīgais kontakts. «Mēs meklējam jauniešus, kuri vēlas iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs, un arī vecāki var palīdzēt viņus iedrošināt atnākt. Kad jaunietis atnāk, tad tālāk viss ir vienkārši. Viņš redz vidi, saprot, ka šeit ir forši, droši un ka te ir tādi paši jaunieši kā viņš. Tas jau ir pietiekami. Viņš var atnākt un neiesaistīties, un tas arī ir normāli. Notiek dažādi,» stāsta Iveta, piebilstot, ka šobrīd ir izsludināta pieteikšanās jauniešu līderiem piedalīties projektā, kur viņi pēc divu dienu apmācības, darbojoties praktiski, pierādot savas spējas.

«Ne mirkli neesmu nožēlojusi, ka darba vidi ofisā Rīgas centrā esmu nomainījusi pret darbu ar jauniešiem. Esmu priecīga, ka tieši tā viss ir noticis, jo izrādījās, ka tieši darbs ar jauniešiem nes piepildījuma un gandarījuma sajūtu. Šķiet, ka darbam, ko daru šobrīd, ir daudz lielāka jēga nekā jurista darbam ofisā. Katrs pasākums, kas tiek rīkots jauniešiem vai kopā ar viņiem, vai tā būtu projekta programma, pārgājiens vai izglītojoša nodarbība, mani aizrauj un sniedz pozitīvu enerģiju. Šī enerģijas apmaiņa ir kaut kas tāds, ko nevar iegūt, sēžot birojā pie datora,» saka Iveta, kuras abi dēli arī darbojas «Talantu Kalvē», un viņiem šeit ļoti patīk.

«Vēlos aicināt jauniešus nebaidīties un apmeklēt neformālās izglītības aktivitātes. Paldies tiem, kuri jau atbalsta mūsu idejas un aktivitātes. Tiem, kuri jau darbojas, novēlu izturību un drosmi, bet tiem, kuri vēl tikai apsver iespēju pievienoties, iesaku nebaidīties, saskatīt iespējas un spert pirmo soli. Mēs piedāvājam aktivitātes un atbalstu jebkuram jaunietim, vai viņš ir līderis, vai sociālā riska grupas jaunietis, dzīvo Ogrē, vai novada attālākā reģionā. Mēs esam atvērti un gatavi sadarboties! Atliek tikai atnākt,» aicina Iveta Žugre.