Pauls Sakss dzimis 1878. gada 14. janvārī Taurupes pagasta “Peilēnos” dzirnavnieka ģimenē, jau no bērnības bija muzikāli apdāvināts. Filma – tas ir stāsts par P. Saksa dzīves līkločiem.
Projekta ietvaros veikts liels darbs ar arhīva dokumentiem, t.sk. ar seniem audioierakstiem, kā arī savākts svarīgs novadpētnieciskais materiāls par P. Saksa dzīvi un daiļradi. No P. Saksa meitas Ilzes, kurā pašlaik dzīvo Kanādā, saņemtas fotogrāfijas no ģimenes arhīva, kuras tiks nodotas Ogres Vēstures un mākslas muzejam novadpētniecības krājuma papildināšanai.
Pirms prezentācijas projekta koordinatore Natālija Ketnere pastāstīs, kādus līdz šim mazzināmus faktus par P. Saksa dzīvi izdevās atklāt, veidojot filmu.
Pasākumu var apmeklēt ar ielūgumu (lai saņemtu ielūgumu, zvanīt uz 29435593. Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai
izslimošanas sertifikāts.
Otrajā Adventē – 5. decembrī – filma būs ievietota kanālā YOUTUBE publiskai bezmaksas apskatei.