Ceturtdiena, 09.10.2025 23:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:15
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 29. novembris, 2021 09:00

Tapusi dokumentāla filma par Paulu Saksu

ogresnovads.lv
Tapusi dokumentāla filma par Paulu Saksu
P. Sakss ar meitu Ilzi Amerikā
Pirmdiena, 29. novembris, 2021 09:00

Tapusi dokumentāla filma par Paulu Saksu

ogresnovads.lv

Šī gada 2. decembrī plkst.17.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā tiks prezentēta dokumentālā filma par mūsu novadnieku – dziedātāju Paulu Saksu.  Filma tapusi  projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros.

Pauls Sakss dzimis 1878. gada 14. janvārī Taurupes pagasta “Peilēnos” dzirnavnieka ģimenē, jau no bērnības  bija  muzikāli apdāvināts. Filma – tas ir stāsts par P. Saksa dzīves līkločiem.

Projekta ietvaros veikts liels darbs ar arhīva dokumentiem, t.sk. ar seniem audioierakstiem, kā arī savākts svarīgs novadpētnieciskais materiāls  par P. Saksa dzīvi un daiļradi. No P. Saksa meitas Ilzes, kurā pašlaik dzīvo Kanādā, saņemtas fotogrāfijas no ģimenes arhīva, kuras tiks nodotas  Ogres Vēstures un mākslas muzejam novadpētniecības krājuma papildināšanai. 

Pirms prezentācijas projekta koordinatore Natālija Ketnere pastāstīs, kādus līdz šim mazzināmus faktus par P. Saksa dzīvi izdevās atklāt, veidojot filmu.

Pasākumu var apmeklēt ar ielūgumu (lai saņemtu ielūgumu, zvanīt uz 29435593. Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai

izslimošanas sertifikāts.

Otrajā Adventē  – 5. decembrī – filma būs ievietota kanālā YOUTUBE publiskai bezmaksas apskatei.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?