Tapusi dokumentālā īsfilma par ikšķilieti Daini Bremzi

Tas ir vienkāršs, patiess un sirsnīgs stāsts par jaunu puišu enerģiju, kustību prieku, aizraušanos ar dažādiem sporta veidiem, kas pāraug nopietnā profesionālā kamaniņu sportistu karjerā, par vecāku atbalstu, kā arī entuziasmu pašu rokām izveidojot treniņu trases Ikšķilē. Tas ir stāsts par Latvijas kamaniņu sporta pirmsākumiem, sportistiem un treneriem – iespējām un izaicinājumiem, par entuziasmu, drosmi un neatlaidību.
Filmas pirmizrāde notiks Ikšķiles bibliotēkā 13. novembrī plkst. 18 00.
Filma tapusi ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projektu konkursā “R.A.D.I. - Ogres novadam 2026”