Digitālajā izdevumā apkopotas 28 Suntažu un tuvējās apkārtnē Emiļa Melngaiļa pierakstītas melodijas, kas papildinātas ar saderīgām šajā pat teritorijā pierakstītām dainām. Grāmatā iekļauts Suntažu pagasta vēstures apskats, informācija par folkloras kopu “Saule”, kas jau vairāk nekā desmit gadus pēta Suntažu dziesmu materiālu, kā arī apkopotie dati par vietējiem tautasdziesmu teicējiem. Izdevumu papildina Suntažu ainavas un folkloras kopas dalībnieku fotogrāfijas, kas atspoguļo šodienas tradīciju turpināšanu.
Grāmatas atklāšanas koncertā folkloras kopa “Saule” izdziedāja 10 sev mīļākās no grāmatā apkopotajām melodijām, klausītājiem piedāvājot iespēju dzirdēt dziesmu skanējumu dzīvajā izpildījumā. Koncerts noslēdzās ar īpašu aktivitāti – klausītāji tika aicināti balsot par sev mīļāko izpildīto dziesmu, un par uzvarētāju kļuva tautasdziesma “Pele vilka pīti”, kuras interpretācija īpaši aizkustināja.
Folkloras kopas vadītāja Līga Broduža uzsvēra, ka tautasdziesmas Suntažos joprojām ir nozīmīga kopienas identitātes daļa un ka digitālās grāmatas izveide ir solis, kas palīdz šīs melodijas nodot nākamajām paaudzēm.
Grāmatas sastādītāja un redaktore ir Līga Broduža, bet par fotogrāfijām un vizuālo noformējumu rūpējušies Matīss Purmalis, Aigars Bokāns Jansons un Līva Priede. Pateicība izteikta arī Dzidrai Sproģei, Dzintrai Paeglei, Lolitai Villerei, Baibai Ancānei, Kristīnei Norkusai un citiem, kuri devuši savu ieguldījumu izdevuma tapšanā.
Izdevums tapis ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu, un turpmāk tas būs pieejams Suntažu pagasta iedzīvotājiem un interesentiem kā mācību un pētniecības materiāls.
Digitālā grāmata un atklāšanas koncerts kļuvuši par spilgtu apliecinājumu tam, ka Suntažos tautasdziesmu tradīcija ir dzīva un tiek uzturēta ar lepnumu – tā joprojām vieno cilvēkus un stiprina vietējo kultūras identitāti.
Grāmata lejuplādējama šeit: https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/suntazu-pagasta-kulturas-nams