Valdis Kaprālis (dz. 1954) ir mākslinieks, kurš visvairāk pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa darbos, kas veidoti eļļas tehnikā, dabas motīvi iegūst simbolisku un vispārinātu nozīmi, sekojot tonālās glezniecības principiem. Glezniecība Kaprālim ir dzīvesveids un aizraušanās jau kopš bērnības. Izstādes darbi ir kā personiski stāsti, kas sakņojas mākslinieka dzīves pieredzē. Gan pašportrets, gan gleznas “Cesvaines pils” un “Rudens vakars” atklāj ne vien Kaprāļa profesionālo meistarību, bet arī viņa dziļo saikni ar ainavu un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā.
“Es meklēju dabas enerģiju un tās saistību ar cilvēku. Ja cilvēks mēģina to sevī uztvert, viņš nejūtas lieks, viņš paņem enerģiju arī sev. Un, ja tu šo enerģiju ieliec darbā, tā tajā arī paliek. Tad cilvēks, kurš nāk un skatās, var paņemt kādu drusciņu arī sev,” saka mākslinieks.
Valdis Kaprālis dzimis izsūtījumā Amūras apgabalā, kur 1949. gadā tika nosūtīta viņa ģimene. Atgriezies Latvijā četru gadu vecumā, viņš turpinājis savas dzīves gaitas Cesvainē, kur aktīvi darbojies gan kā mākslinieks, gan kā sabiedriskais darbinieks. Kaprālis bijis viens no Latvijas Tautas frontes Cesvaines nodaļas dibinātājiem, vadījis pašvaldību, ieņēmis amatus Vides aizsardzības fondā un Rīgas domē. No 2001. gada Valdis Kaprālis dzīvo Ikšķilē, norāda muzejā.
Izstādes norises vieta – Taurupes muižas klēts – ir ievērojams kultūrvēsturisks objekts, kas nesen piedzīvojis restaurāciju un pārtapis par daudzfunkcionālu sabiedrisko centru. Telpas otrajā stāvā, kur mājo gaisma un plašums, Valda Kaprāļa darbi veido īpašu, meditatīvu noskaņu, kas harmoniski saskan ar vietas atmosfēru.
Izstāde apmeklētājiem pieejama no 18. oktobra līdz 1. februārim. Izstādes atklāšana paredzēta 18. oktobrī plkst. 13.00, vēsta muzeja pārstāvji.