Taurupes pamatskolai Ogres novadā īpaši paveicās – tā kļuva par vienu no pirmajām skolām Latvijā, kur viesojās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un “Rimi Latvia” kopīgās izglītojošās iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” dalībnieki.
Projekts oficiāli tika atklāts 12. augustā "Rimi" Olimpiskajā centrā, piedaloties LOK, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un “Rimi” pārstāvjiem, kā arī vairākiem Latvijas olimpiešiem un paralimpiešiem. Atklāšanas pasākumā no vairāk nekā 220 saņemtajiem pieteikumiem sportisti izlozēja 10 Latvijas skolas – pa divām katrā reģionā, kuras pirmās tiksies ar olimpiešiem. Vidzemes reģionā šī iespēja tika Staiceles un Taurupes pamatskolām, vēsta pašvaldībā.
Kopā ar sportistiem uz pasākumu Meņģelē bija ieradušies arī “Rimi” eksperte Viktorija Jansone, uztura speciālisti un influenceri, kuri nodrošināja jauniešiem atraktīvas un izzinošas aktivitātes – gan fiziskas, gan prāta uzdevumus. Pasākuma laikā skolēni caur spēlēm un sarunām apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus – sabalansētu uzturu, regulāru fizisko aktivitāti, miega nozīmi, ūdens lietošanu un stresa noturību. Sportisti dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, uzsverot disciplīnas, mērķtiecības un komandas gara nozīmi.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka iniciatīva izstrādāta, balstoties uz diskusijām visos Latvijas reģionos, lai identificētu jauniešu veselības paradumu izaicinājumus un rastu tiem risinājumus. Projekta saturs tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, nodrošinot zinātniski pamatotu un mūsdienīgu pieeju veselīga dzīvesveida izglītošanai.
Olimpieši skolās ir ilgtermiņa iniciatīva, kas papildina mācību saturu un stiprina olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību un cieņu. Projekta devīze “Pārspēj sevi un dzīvo vesels!” aicina jauniešus būt aktīviem, rūpēties par veselību un ar pārliecību tiekties uz saviem mērķiem, norāda pašvaldībā.