No 6. līdz 12. oktobrim Latvijā norisinājās “Labo darbu nedēļa 2025” – akcija, kurā ikviens tika aicināts paveikt ko labu cilvēkiem, dzīvniekiem, dabai vai savai kopienai. Labais darbs sākas ar vēlmi darīt no sirds un radīt pozitīvas pārmaiņas. Labo darbu nedēļā iesaistījās arī Taurupes pamatskolas pašpārvalde, kura organizēja atpūtas pēcpusdienu pagasta senioriem, informē Taurupes pamatskolā.

"Šī jauniešu iniciatīva vēlreiz apliecināja, ka laipns vārds, uzmanība un kopā pavadīts laiks bieži vien ir lielākā dāvana, ko cits citam varam sniegt. Labestība sākas ar maziem darbiem, reizēm pietiek tikai ar smaidu, sarunu un kopā pavadītu pēcpusdienu, lai kādam diena kļūtu gaišāka," norāda pamatskolas pārstāvji.

Sirsnības un kopā būšanas pēcpusdienā, kurā jaunieši dāvāja savu laiku, uzmanību un prieku Taurupes pagasta senioriem, tika organizētas desmit dažādas aktivitātes, tai skaitā galda spēles, krustvārdu mīklas, mēmais šovs, precizitātes pārbaude, kopīga dziedāšana un dziesmu minēšana.

"Iepriecinājām savus ciemiņus arī ar pirmsskolas grupiņas sirsnīgiem priekšnesumiem un sarunām pie tējas tases. Tā bija lieliska iespēja jauniešiem sajust, cik daudz var nozīmēt vienkārši kopā pavadīts laiks. Pēcpusdienas noslēgumā Taurupes muižas klēts vadītājs Andris Bukovskis iepazīstināja seniorus ar klēts ekspozīciju,  pastāstīja par pagasta vēsturi un personībām," stāsta pamatskolas pārstāvji.

