Koncertu ciklu atklāj tā idejas autors, etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs: "Nemateriālais kultūras mantojums – tās ir prasmes, kas ir saglabājušās ilgākā laika gaitā un joprojām tiek uzturētas dzīvas. Joprojām ir cilvēki, kas labprāt tās apgūst un ar tām nodarbojas ikdienā. Mūzikas instrumentu spēle ir viena no šīm prasmēm, kuras mēs Latvijā atzīstam par krāsainu papildinājumu mūsu kultūrvidei."
Koncertos piedalās gan tautas muzikanti, kas spēles prasmes pārmantojuši dzīvā tradīcijā ģimenē vai vietējā kopienā, gan mūsdienu spēlmaņi, kas tās apguvuši pašmācībā vai biedrības “Skaņumāja” organizētajos tautas mūzikas instrumentu spēles kursos. Tādējādi koncertu skatītājiem ir iespēja novērtēt, kā mūsdienās nemateriālā kultūras mantojuma prasmes tiek koptas, attīstītas un saglabātas dzīvā tradīcijā.
Savā pieredzē dalās viens no koncerta dalībniekiem, Pēterburgas ermoņiku spēlmanis Pēteris Justs: "Aprunājos ar profesionāli, jautājot, vai tāds sirmiem matiem vēl var iemācīties? Viņš saka, droši! Un te, Skaņumājā, valda tāda laba aura, vienmēr tieku atbalstīts un iedrošināts. Bet sāku spēlēt spīta pēc – domāju, vai tad mans tētis bija daudz gudrāks par mani, ka viņš mācēja spēlēt šo sarežģīto instrumentu? Zinātāji piekritīs, ka šīs nav parastas ermoņikas – grūti spēlēt. Bet kaut kā pamazām laužos uz priekšu."
Līdzās Latgalei tradicionālo Pēterburgas ermoņiku un mazo bundziņu, kas Latgalē zināmas kā bubyns, spēlei, koncertos iespējams dzirdēt arī savulaik Latvijā izgatavotās un Vidzemē tik iecienītās Ieviņa ermoņikas un retāk plašākai sabiedrībai zināmās caurspēlējamās cītaras un dūru cītaras, kas piedzīvojušas jaunu tradīcijas atdzimšanu tautas mūzikas kapelās daudzviet Latvijā.
Jau kopš saraksta izveides biedrība "Skaņumāja" mērķtiecīgi strādā, lai arvien jaunas muzikālās prasmes tiktu atzītas par Latvijas Nemateriālo kultūras mantojumu. Ar muzicēšanas prasmēm saraksts tika papildināts jau tā pirmajā gadā, 2017. gadā iekļaujot Latgales mazo bundziņu spēles prasmes un Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spēlēšanas tradīciju. Bet nupat 2020. gada nogalē nemateriālā kultūras mantojuma saraksts tika papildināts ar dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīciju.
Koncertu cikls "Pērles kabatā" skatāms biedrības "Skaņumāja" sociālā tīkla YouTube kontā un brīvi pieejams ikvienam latviešu tautas mūzikas interesentam visā pasaulē. Tāpat koncertu var vērot biedrības "Skaņumāja" mājaslapā, kur līdzās video ierakstiem lasāms plašs izziņas materiāls par katru no mūzikas instrumentiem.
Koncertu cikla "Pērles kabatā" programma:
Pēterburgas ermoņikas.
Piedalās: Alberts Mednis, Oskars Patjanko, Ilona Dzērve-Tālute, Austra Eriņa, Pēteris Justs, Irēna Skrinda, Lauris Neikens un Andris Rutkis.
Caurspēlējamās cītaras.
Piedalās: Valters Reiznieks, Ilmārs Pumpurs, tautas muzikanti "Ziemeļmala" (Valters Reiznieks, Estere Eglīte, Annija Petrušova, Dana Silāja).
Ieviņa ermoņikas.
Piedalās: Oskars Patjanko, Juris Golvers, Valdis Andersons, tautas mūzikas grupa "Brička" (Līga Broduža, Līva Priede, Andris Rutkovskis).
Dūru cītaras.
Piedalās: Juris Golvers, Valdis Andersons, Valters Reiznieks, Reinis Noviks, Inga Stafecka, Rasma Igaune, Gunārs Igaunis, kapela "Hāgenskalna muzikanti" (Sandra Lipska, Zane Kriumane, Rolands Zelčs, Ilmārs Pumpurs).
Mazās bundziņas (latgaliski: bubyns).
Piedalās: "Skaņumājas muzikanti" (Sandra Lipska, Ilmārs Pumpurs, Alma Pumpure), folkloras kopa "Josta" (Indra Jaundāldere, Ilze Vecmane, Īra Ārberga, Anatolijs Onckulis), tautas mūzikas grupa “Brička” (Līga Broduža, Līva Priede, Andris Rutkovskis).
Koncertu ciklu veidojusi biedrība "Skaņumāja" ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Vidzemes kultūras programma 2020" atbalstu, ko finansē VAS "Latvijas valsts meži" un atbalsta Vidzemes plānošanas reģions.
Informāciju sagatavoja Jānis Dzimtais, biedrības "Skaņumāja" sabiedrisko attiecību speciālists