20. martā
Plkst. 15.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks skolēnu tautas deju kolektīvu sadancis “Pūpoli zied”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Krapes Tautas namā būs iespēja noskatīties filmu “Perfektie”. Biļetes cena – 3 eiro. Filmas lomās: Dārta Daneviča, Linda Kalniņa, Anete Kursīte, Mārtiņš Egliens, Intars Rešetins-Pētersons, Dainis Grūbe, Jānis Āmanis, Santa Breikša un citi.
Plkst. 18.00 Rembates bibliotēkā gaidāms literāri muzikāls vakars “Divi uz vienas nots”. Tikšanās ar rakstnieci Daci Judini un komponistu Arturu Nīmani solās būt sirsnīga, iedvesmojoša un daudzveidīga. Programmā – literāro darbu fragmentu lasījumi, sarunas par radošo ceļu, dziesmas un sadziedāšanās, kā arī iespēja tuvāk iepazīt autoru grāmatas un mūzikas albumus, tostarp “Ar spārniem” un “Pilsēta”. Vakara gaitā būs iespēja ielūkoties "Pūču mājas" grāmatu un mūzikas albumu lādē, neizpaliks arī atjautības uzdevumi, konkursi un balvas, radot patīkamu un iesaistošu atmosfēru ikvienam apmeklētājam. Ieeja brīva.
21. martā
Plkst. 6.00 Rembates parkā pie Lielvārdes Kultūras nama notiks Lielās dienas sagaidīšana ar folkloras kopu "Josta". Aicina kopā sagaidīt saullēktu un piedzīvot saules rotāšanos, ieskandinot pavasari ar dziesmām, rotaļām, šūpošanos un olu krāsošanu. Tālrunis saziņai 25439038. Ieeja pasākumā bez maksas.
Plkst. 6.00 Tomes pagastā, pie “Zarukalnu” mājām (Baldones ceļš), Naktspeļu upītes krastā aicina kopā sagaidīt Lielās dienas saullēktu. Kopā ar folkloras kopu “Graudi” modīsies pavasarim, dziedās saulei, sildīsies pie uguns, šūposies šūpolēs un rīkos olu kaujas.
No plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā Ogrē aicina uz jauku tikšanos ar mājražotājiem, amatniekiem, uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām no Ogres un citiem novadiem rīta tirdziņā. Nāc izbaudīt siltu atmosfēru un satikt vietējos ražotājus, ar katru pirkumu atbalstot Latvijā radīto!
17., 21. un 22. martā Lielvārdes Kultūras namā norisinās Gunāra Priedes teātra festivāls "Pie mums martā". Šogad festivāls Lielvārdē pulcē 11 amatierteātru izrādes, kas trīs dienu garumā skatītājiem piedāvā bagātīgu un daudzveidīgu amatierteātru sniegumu.
Plkst. 13.00 muzeja ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē, ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās, notiks pasākums, kas veltīts nacionālās pretošanās kustības atcerei. Pasākuma laikā paredzēta diskusija ar Latvijas neatkarības kustības dalībniekiem Jāni Rožkalnu un Jāni Vēveri par pretošanos režīmam 20. gadsimta 80. gadu sākumā. Abi piedalījās dažādās pretpadomju akcijās, un 1983. gadā Latvijas PSR Augstākā tiesa viņiem piesprieda brīvības atņemšanu. Diskusijas laikā muzejam tiks dāvināts pašdarināts Latvijas Republikas karogs, kuru 20. gadsimta 80. gadu sākumā bija paslēpuši Latvijas neatkarības kustības dalībnieki. Pasākumā arī tiks pieminēts nacionālās pretošanās dalībnieks Bruno Javoišs un viņa varoņdarbs. Ieeja – bez maksas.
Plkst. 15.00 Krapes Tautas namā notiks viktorīna komandām “Ak, pavasar, ak, pavasar, Tu visiem sirdis dullas dar!”. Komandā divi līdz seši cilvēki. Ieeja bez maksas. Pasākums pie galdiņiem - var ņemt līdzi “groziņus”.
Plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisināsies Vidzemes sieviešu koru festivāls "Pavasara svinēšana". Piedalīsies: Valmieras Kultūras centra sieviešu koris "Jumara", Limbažu Kultūras nama sieviešu koris "Kalme", Priekuļu sieviešu koris "Laumas", Dikļu Kultūras centra sieviešu koris "Lira", Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa", Trapenes Kultūras nama sieviešu koris "Trapene", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga". Ieeja bez maksas.
Plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā gaidāms dziesmots vakars ar sieviešu vokālo ansambli "Svīre" un ansambļiem no dažādiem Latvijas novadiem "Sirdstoņi pavasarī". Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Ķeipenes Tautas namā notiks amatierteātra "Pūce" 25 gadu jubilejas pasākums. Gaidīs visus ciemos – atbalstītājus, ģimenes, draugus, draugu kolektīvus un noteikti bijušos aktierus! Ieeja bez maksas.
Plkst 18.00 Tīnūžu Tautas namā notiks senioru deju kolektīva “Dižupe ” un draugu koncerts “Ak, pavasar, ak, pavasar!”. Piedalīsies: SDK “Dēka” (Ādaži), SDK “LG Virši” (Inčukalns), SDK “Sprigulis” (Ādaži), VPDK “Lāčplēsis” (Lielvārde), SDK “Lāčplēsis” (Lielvārde), DK “Dobilas” (Šauļi, Lietuva), Tīnūžu SDK “Dižupe”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā gaidāms VPDK “Made” sadancis “Par zāli pat vēl zaļāks”. Biļetes cena - 3 eiro.
22. martā
Norisināsies šovs "Ķeguma talantu rīts 2026": no plkst. 10.00 būs iespēja iegādāties svaigi ceptas vafeles, spēlēt galda spēles lieliem un maziem, bet plkst. 12.00 – baudīt fantastiskus ķegumiešu priekšnesumus vairākās kategorijās (solo, duetu, trio, kā arī ģimeņu priekšnesumus). Priekšnesuma ilgums - līdz 5 minūtēm. Ieeja pasākumā bez maksas.
Plkst. 12.00 Ikšķilē, Ozoliņa estrādē (pretī Peldu ielai 22), gaidāma putnu modināšana. Piedalīsies Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Tī mažors" un Salaspils jauktais koris "Lōja".
Plkst. 15.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks Regīnas Devītes monoizrāde "Sieviete ar dzeltenām brillēm". Ieeja - 5 eiro.
No plkst 15.00 Tīnūžu Tautas namā būs skatāma Ivara Rancāna izstāde “Vecais ratiņš atkal rūc”.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā notiks Madlienas amatierteātra pirmizrāde “Virs mūsu galvām galotnes”. Biļetes cena - 3 eiro.