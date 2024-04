"Teixma Dance" uzvar festivālā Bulgārijā

Festivālā Sozopolē piedalās aptuveni 45 valstis, pārstāvot dažādus mākslas veidus, sākot ar dzeju, beidzot ar cirku. Viena no sadaļām, protams, bija arī deja.

"Teixma Dance" izveidotāja un vadītāja Teiksma Ziemele stāsta, ka festivāla mērķis ir pulcēt un atklāt talantīgus māksliniekus no visas pasaules, sanākt kopā un baudīt dažādu valstu kultūru un mākslu nedēļas garumā. Programmā ir ne tikai konkursa sadaļa, bet arī nacionālie vakari, dažādi kultūras pasākumi un izklaides programmas.



"Tur dodamies, jo man patīk, ka mūsu bērni un jaunieši var redzēt un baudīt dažādu valstu kultūru vienuviet, kā arī burvīgo pilsētu Sozopoli ar savu vecpilsētu un skaisto jūru. Tas ir kas vienreizējs!" atzīst Teiksma.



Studija "Teixma Dance", kas šogad septembrī svinēs savu 17. dzimšanas dienu, festivālā piedalījusies jau trīs reizes – pēdējo no tām pirms sešiem gadiem, kad arī izcīnīja 1. vietu. Festivāls notiek jau 15 gadu, un šogad, jubilejas gadā, tā organizatori aicināja piedalīties pašus stiprākos – tos kolektīvus, kas iepriekšējos gados bijuši laureāti – ieguvuši pirmās trīs vietas.



"Turp braucām ar mērķi atkal uzvarēt, un mums tas arī izdevās. Uz festivālu devās trīs vecuma grupas: mazākie – 7–9 gadi, tad 10–12 un lielie – 16 un uz augšu. Mazākie laikmetīgās dejas žanrā ieguva 2. vietu, bet vidējā un vecākā grupa – 1. vietas. Arī jaunākā grupa bija augstā līmenī. Protams, mūsu dejotājus ievēroja un uzaicināja piedalīties arī citos festivālos, tostarp Vjetnamā, bet tā ir tāla nākotne. Protams, gribētos turp doties, bet šāds brauciens saistās ar lieliem izdevumiem un ne visi to var atļauties. Arī šoreiz mums viss bija jāsedz no saviem līdzekļiem – nerunājot par ceļa izdevumiem, pati dalības un dzīvošanas maksa festivālā vienam dalībniekam bija ap 300 eiro," stāsta Teiksma, sakot paldies dejotāju vecākiem, kuri rada iespēju bērniem piedalīties festivālā, kurp "Teixma Dance" devās visai kuplā skaitā – 45 dalībnieki, godam pārstāvot Ogres novadu. Jaunākā un vecākā grupa festivālā piedalījās ar laikmetīgo deju, vidējā ar baletu. Katra vecuma grupa konkursā dejoja divas dejas, un, iekļūstot godalgotās vietās, bija arī laureātu konkurss, un katrai vecuma grupai sanāca nodejot vēl arī trešo deju. Konkurss kopumā norisinājās piecas dienas, un vēl nedēļu dejotājas iepazina skaisto Bulgāriju.



T. Ziemele stāsta, ka "Teixma Dance" meitenes nodarbojas gan ar laikmetīgo deju, gan baletu, kas ieņem nozīmīgu vietu repertuārā – viņas trenējas un mācās dejot ar puantēm, apgūst klasiku, kas nebūt nav viegli. Teiksma to labi zina, jo pati savulaik bijusi baletdejotāja un dejojusi arī Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī.

"Teixma Dance" no Latvijas bija vienīgā grupa, bet baletā startēja arī atsevišķas solistes no Rīgas. Konkurence bija ļoti liela – bija jāpārspēj ap 40 konkurentu. Teiksma stāsta, ka pēc "Covid-19" pauzes šis bija lielākais festivāls, kurā kolektīvs piedalījies. Starp citu, to, kam kolektīvs pats, ja tā var teikt, izgājis cauri pandēmijas laikā, sākot ar nezināmā ienākšanu mūsu dzīvēs, kas raisīja neizpratni, bailes, dusmas un agresiju, pilnīgas izolācijas un iznīcības sajūtu, beidzot ar divu metru distancēšanos, vakcināciju, sertifikātiem, ierobežojumu pēc ierobežojuma, kolektīvs pērn Ogres novada Kultūras centrā izdejoja emocionālā koncertuzvedumā "Cilvēciskas emocijas".



Vasarā dejotāji atpūšas, lai rudenī atsāktu nodarbības ar jaunu sparu. Katra uzvara kādā konkursā ir stimuls pieteikties aizvien jauniem dalībniekiem, un Teiksma stāsta, ka arī šogad iespēju robežās plānots uzņemt jaunus dalībniekus. Tiesa gan, lai latiņu, ja tā var teikt, noturētu līdzšinējā augstajā līmenī, viņiem būs jāpiedalās atlases konkursā, kur pārbaudīs dejas tehnikas iemaņas, lokanību un improvizāciju.



"Teixma Dance" nodarbības notiek ne tikai Ogrē, bet arī Lielvārdē un Ikšķilē vairākās grupās, atbilstoši vecumam, tā sauktajā pirmsskolā, sākot jau no trim – četriem gadiem, apgūstot deju pamatus, un no pieciem līdz septiņiem gadiem, kad var sākt mācīties arī baletu.



Teiksma stāsta, ka jaunums ir hobija klase pieaugušajiem "Dance Fitness" – tiem, kuriem patīk izdejoties dažādos deju ritmos un uzturēt savu ķermeni labā fiziskā formā. Savukārt bērni un jaunieši apgūst dažādus dejas žanrus, kā jau iepriekš minēts, ieskaitot klasisko deju, beidzot ar akrobātiku.



"Gaidīsim jaunus dalībniekus tikai ar iepriekšēju pieredzi, kuri no sirds ir gatavi ieguldīt sevi visu dejā, ir spējīgi apmeklēt nodarbības četras reizes nedēļā, jo tikai tā iespējams gūt panākumus, un, protams, ir jābūt gataviem intensīvi uzstāties," saka T. Ziemele.