Eksāmenus nenokārtoja 1135 skolēni jeb 6,2% no visiem kārtotājiem. No viņiem šajā mācību gadā izglītības apguvi neturpina 331 skolēns. Šajā grupā ir iekļauti arī tie, kuri bija reģistrēti eksāmenam, bet uz to neieradās bez attaisnojoša iemesla.
No viņiem 674 skolēni šogad atkārtoti mācās 9. klasē. Mācības vispārizglītojošajā vidējās izglītības programmā turpina 82 skolēni, bet vēl 48 zinības apgūst profesionālās izglītības programmās.
Savukārt 331 skolēns - gandrīz trešdaļa nenokārtojušo jeb 29,1% - pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem šobrīd izglītību neturpina.
Aizvadītajā mācību gadā 9. klases skolēni centralizētos eksāmenus kārtoja trešo gadu, saglabājot 10% minimālā vērtējuma slieksni. Salīdzinot ar 2022./2023. mācību gadu, kopējais izkritušo skaits samazinājies teju divas reizes - no vairāk nekā 800 līdz 441 skolēnam. No tiem lielākā daļa - 376 skolēni - nebija nokārtojuši vienu eksāmenu.
Šajā mācību gadā pirmo reizi piedāvāta iespēja turpināt mācības arodizglītības programmā, ja visi gada vērtējumi ir vismaz četras balles, bet nenokārtots viens eksāmens. To īstenošanas ilgums ir trīs gadi, iegūstot trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Vienlaikus skolēni apgūst arī attiecīgo mācību priekšmetu, lai mācību gada beigās atkārtoti kārtotu iepriekš nenokārtoto eksāmenu.
Saskaņā ar IZM septembra sākumā sniegto informāciju, arodizglītības programmās mācības sākuši 19 skolēni. Pārējie izvēlējušies atkārtoti mācīties 9. klasē.