Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš norāda: “Teju aizvadītais 2025. gads, kā arī nākamie gadi Ogres novadā iezīmē laiku, kad izglītības kvalitātes paaugstināšanai un izglītības iestāžu modernizācijai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Pirms nepilna gada tika pieņemts lēmums Ķeguma un Suntažu vidusskolas pārveidot par pamatskolām, vienlaikus pilnveidojot šo izglītības iestāžu telpas un materiāltehnisko nodrošinājumu. Tāpat šobrīt tiek īstenota arī Lielvārdes vidusskolas paplašināšana un modernizācija — gan nomainot inženiertehniskos tīklus, gan uzlabojot un labiekārtojot klašu un koplietošanas telpas. Pašlaik infrastruktūras attīstības darbi jau ir aktīvi uzsākti, un esmu gandarīts, ka projekta ietvaros līdzās citiem būtiskiem uzlabojumiem ar mūsdienīgiem risinājumiem tiks aprīkots arī dabaszinību kabinets. Tas dos iespēju Ogres novada skolēniem kvalitatīvāk un aizraujošāk apgūt inženiertehniskās jeb STEM zinības!”
“Mēs ar lielu prieku raugāmies uz pārmaiņām, kas gaida mūsu skolu. Atjaunotās un paplašinātās mācību telpas dos iespēju mūsu skolēniem mācīties mūsdienīgā, drošā un iedvesmojošā vidē. Tas ir nozīmīgs ieguldījums gan bērnu izaugsmē, gan skolas ilgtspējīgā attīstībā”, uzsver Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktore Inese Kalnozola.
Ogres novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektu “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” un šobrīd ir noslēgts līgums ar piegādātāju apvienību “Nord SW un Nord X” par būvdarbu veikšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu vienkāršotai pārbūvei, ko paredzēts veikt trīs būvdarbu posmos. Noslēgtais līgums attiecas uz projekta 1. būvdarbu posmu, bet 2. un 3. būvdarbu posmi tiks veikti tūlītēji pēc 1. posma pabeigšanas.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpās ir notikušas pirmās darba sanāksmes ar būvdarbu veicējiem, kuru laikā tika apspriesti aktuālie jautājumi par būvdarbu uzsākšanu un organizāciju. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti šī gada 16.decembrī. Sākotnēji būvuzņēmums veiks mobilizācijas darbus, būvobjekta iekārtošanu un nodalīšanu no pārējās skolas, lai netraucētu mācību procesu. Pēc šiem darbiem sāksies 1. būvniecības posma demontāžas darbi, kas paredz sienu, grīdu un iekšējo komunikāciju demontāžu saskaņā ar tehnisko dokumentāciju. Pēc demontāžas darbiem tiks uzsākta grīdu izbūve un starpsienu montāža un jaunu iekšējo tīklu montāža saskaņā ar skolas prasībām.
1. būvniecības posma darbi iekļauj jauno divstāvu korpusu, kuru nepieciešams pielāgot sākumskolas vajadzībām un vecā korpusa 1. stāva daļu līdzās jaunajam korpusam, kas risinātu skolā ieejošo komunikāciju tīklu savienojumu ar jauno korpusu.
2. un 3. būvniecības posma būvdarbi iekļauj veco skolas korpusu trīs stāvos, paredzot gaiteņu un mācību telpu vienkāršotu pārbūvi saskaņā ar jauno telpu plānu.
Šajā mācību gadā tiks pilnībā realizēta viena no paredzētājām būvprojekta kārtām, pārējiem darbiem turpinoties nākamā gada vasarā un rudenī.
Būvdarbu laikā skolas teritorijā tiks ieviesti papildu drošības pasākumi, lai nodrošinātu skolēnu, pedagogu un iestādes darbinieku drošību.
Svarīga informācija skolēniem, vecākiem un darbiniekiem:
- Būvdarbu zonas tiks skaidri norobežotas ar drošības lentēm un žogiem, un piekļuve tām būs stingri aizliegta.
- Skolēniem ir aizliegts uzturēties būvdarbu zonās, kā arī pārvietoties ārpus noteiktajiem maršrutiem.
- Skolēni un darbinieki aicināti ievērot informatīvās zīmes un skolas personāla norādījumus.
- Iespējamas izmaiņas pārvietošanās kārtībā skolas teritorijā, kā arī neliels trokšņa līmeņa pieaugums.
- Mācību process tiks organizēts tā, lai tas netiktu traucēts, un drošība būtu prioritāte.
- Par jebkādiem ar drošību saistītiem jautājumiem vai pamanītiem riskiem aicina nekavējoties informēt skolas administrāciju.