Tēmu vidū minamas indivīda un varas attiecības, paaudzes un to vērtības, Latviju dažādos laikos iemiesojušie tēli un simboli.
2021. gada maijā noslēgsies pēdējos gados vērienīgākā muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts", kas kopš 2018. gada 4. maija bija skatāma Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Atbilstoši sarežģītajai epidemioloģiskajai situācijai, izstādes noslēguma pasākumi norisināsies video tiešraižu, ierakstu un sociālo tīklu publikāciju formātā, cerot sagaidīt iespēju vismaz individuālajiem apmeklētājiem, kuri izstādi vēl nav paguvuši apskatīt, to izdarīt pēc ārkārtējās situācijas beigām.
6. aprīlī plkst. 18.00 Muzeja Facebook lapā notiks tiešrādes ekskursija "Valstiskuma ideja Latvijas paaudzēs". To vadīs izstādes kuratori Dāvis Pumpuriņš un Arnis Strazdiņš. Šī būs jau ceturtā tiešrādes ekskursija, kas turpinās tematisko ekskursiju ciklu 68 muzeju kopizstādē "Latvijas gadsimts". Tajā pirms izstādes slēgšanas 2021. gada maijā no arvien jauniem skatupunktiem piedāvās ieraudzīt muzeju eksponātu stāstus un Latvijas kultūrvēsturi.
Aicinām noskatīties iepriekšējo ekskursiju ierakstus:
-30. marta ekskursija "Brīvības robežas. Indivīds un vara "Latvijas gadsimtā"", ko vadīja Māra Eņģele un Imants Cīrulis: šeit.
-16. marta ekskursija "Kā attēlot Latviju. Tēli un simboli "Latvijas gadsimtā"", ko vadīja mākslas vēsturniece Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece un vēsturnieks Dr. hist. Tālis Pumpuriņš: šeit.
-9. marta ekskursijas "Migrācijas "Latvijas gadsimtā"", ko vadīja Dr. art. Ieva Vītola un Dr. hist. Toms Ķikuts: šeit.
Nākamā cikla ekskursija:
13. aprīlī – "Ekstrēmu gadsimts" (Juris Ciganovs, Imants Cīrulis un Toms Ķikuts).
Pieslēgšanās ekskursijai šeit: ir bez maksas. Ekskursijas ilgums – aptuveni 1 stunda.
Izstādi "Latvijas gadsimts" un tās tematiskos pasākumus atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.
Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs