Informācijā ar tiešraižu skatītājiem dalīsies savas jomas profesionāļi un sabiedrībā zināmi cilvēki. Sarunu moderatoru lomās iejutīsies žurnālists, režisors un producents un dokumentālo stāstu veidotājs Sandijs Semjonovs un LTV raidījumu vadītāja un veidotāja, "Kultūrdevas" redaktore un dažādu digitālu un multimediju projektu vadītāja Kristīne Komarovska.
Lekciju un diskusiju ciklā runāsim par jauno ģimeņu izaicinājumiem, paaudžu atšķirībām, veselīga dzīves veida paradumu veidošanu, budžeta plānošanu un citām interesantām un noderīgām tēmām.
Savukārt savos karjeras stāstos dalīsies un padomus nākotnes profesijas izvēlei jauniešiem sniegs basketbola treneris Artūrs Bērziņš, aktrise Karīna Tatarinova, ārste Aija Emsiņa, DJ Monsta un citi dažādu nozaru profesionāļi.
LEKCIJAS
11.00 - Ogre - ģimenei draudzīga pilsēta - Ogres TIC un Ogres Vēstures un mākslas muzeja pārstāves Evija Smiltniece un Elīna Baltiņa.
11.50 - Budžeta plānošana visām paaudzēm – Lektors, investīciju un uzkrājumu eksperts Kaspars Peisenieks
12.40 - Jaunas ģimenes izaicinājumi - Lektore, Sertificēta Bērnu nēsāšanas un Zīdīšanas konsultante Evita Žvagiņa-Jākobsone
13.30 - Digitālās prasmes – Lektore, LU bakalaura programmas "Informācijas pārvaldība" vadītāja Baiba Holma
14.20 - Emocionālais līdzsvars ārkārtējās situācijas laikā – Lektors, , filozofijas zinātņu maģistrs Valdis Svirskis.
15.10 - Aprites ekonomika – Lektore, Climate-KIC HUB Latvia Pioneers into Practice vadītāja Santa Krastiņa
DISKUSIJAS
11.00 - Aktivitātes ģimenēm – Diskutēs Mārtiņš Brezauckis, Kārlis un Solvita Cābuļi, Valdis Vītoliņš.
12.10 - Veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās ģimenē - Diskutēs O Veselība pārstāvji.
13.20 – Izglītības iespējas - mājmācība, montesori, pieaugušo izglītība – Diskutēs Baiba Liepiņa, Evelīna Sproģe, Zane Baltgaile.
14.30 - Paaudzes, to atšķirības, problēmas un risinājumi – Diskutēs Aina Poiša, Aivita Putniņa, Sabīne Šurna.
15.40 - Jaunie kultūras veidi un radošums to patērēšanā – Diskutēs Ieva Rodiņa, Anna Niedola, Jana Iesalniece.
KARJERAS STĀSTI
11.00 - trenneris – basketbola trenneris Artūrs Bērziņš
11.35 – DJ – DJ Monsta jeb Uldis Cīrulis
12.10 - Aktrise - aktrise, dziedātāja Karīna Tatarinova
12.45 – SKOLOTĀJS - vidusskolas direktors Igors Grigorjevs
13.20 – MĀKSLINIECE - māksliniece Linda Īstenā
13.55 – MŪZIĶIS - mūziķis, bundzinieks Andris Buiķis
14.30 – IT SPECIĀLISTS - IT nozares speciāliste Anda Apine
15.05 - Smago spēkratu mehāniķis - SIA, INTRAC Latvija, tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs
15.40 – ĀRSTS - ārste LOR Aija Emsiņa
Informācijai par tiešraidēm sekojiet mājaslapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā, sadaļā pasākumi