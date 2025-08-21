Ceturtdiena, 21.08.2025 22:44
Trešdiena, 20. augusts, 2025 16:09

Tiks atklāta uzlabota Spēļu istaba Ikšķiles pilsētas bibliotēkā
Foto: Vitolds Gabrāns
Trešdiena, 20. augusts, 2025 16:09

Ikšķilē aktīvi darbojas lasītāju klubs, kas nācis klajā ar iniciatīvu – izstrādāts projekts “Spēļu istabas uzlabošana Ikšķiles pilsētas bibliotēkā”, kura īstenošana notiek Ikšķiles pilsētas bibliotēkā, paredzot virkni uzlabojumus tajā esošajā Spēļu istabā – mēbeļu nomaiņu, pārvietojamās tāfeles iegādi, dažādiem vecumposmiem paredzētu Lego konstruktoru un Lego galda iegādi.

Ir vispārzināms, ka Lego konstruēšana veicina emocionālo noturību, tehnisko un matemātisko domāšanu, radošo iztēli, attīsta savstarpējās sadarbošanās prasmes utt. Vietējai kopienai, kurā ir daudz ģimenes ar bērniem, šis ir vēl viens veids, kā bez maksas, ģeogrāfiski ērtā vietā – pilsētas centrā un sabiedriski nozīmīgā vietā – bibliotēkā, saņemt un izmantot šādu kvalitatīvu pakalpojumu. Bibliotēkas Spēļu telpas atjaunotais veidols, pakalpojuma papildinājums ar Lego konstruktoriem un magnētisko tāfeli būs jauns brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kurš daudzveido ne tikai bibliotēkas pakalpojumu klāstu, bet arī papildina projekta mērķauditorijas brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā. Tas mazina  bērnu un jauniešu nelietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kas neveicina viņu izaugsmi, attīstību.

Projekta atklāšana notiks 25. augustā plkst. 17.00 bibliotēkas 2. stāvā, kad bibliotēkas gada pastāvēšanu jaunajās telpās svinību ietvaros tiks oficiāli atklāta jaunā, labiekārtotā Spēļu istaba. Ir aicinātas ģimenes ar bērniem, lai svinīgā un pozitīvā noskaņojumā atzīmētu šo notikumu un jau izmantotu Spēļu istabas piedāvātas iespējas – Lego konstruktoru!

Lasītāju klubs uzsver, ka projekts tapis ar vēlmi stiprināt bibliotēkas lomu kā kopienas tikšanās un izglītības centru un mudināt bērnus jau no mazotnes saistīt savu ikdienu ar lasīšanu un zināšanām.

Projekts īstenots projekta konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros, finansētājs – Ogres novada pašvaldība. Sadarbības partneris un atbalstītājs –  Ikšķiles pilsētas bibliotēka.

Pasākums ir bez maksas.

