13. februārī
Plkst. 14.00 Meņģeles pagasta muzeja telpās notiks rakstnieces Lindas Šmites grāmatas “Sudrabs uz pusēm lauztais” atvēršanas svētki. Pasākumā tiks atklāta rakstnieces jaunā grāmata, kā arī būs iespēja iegādāties autores parakstītu grāmatu. Aicināti visi literatūras cienītāji un interesenti.
Plkst. 18.00 Ķeipenes Tautas namā notiks erudīcijas spēle sadarbībā ar Ogres Socializācijas klubu. Aicina pieteikt komandas! Komandā no diviem līdz sešiem cilvēkiem. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 26545470.
Plkst. 18.30 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks svinīgais pasākums "Ogres novada gada balva sportā 2025", uz kuru tiks aicināti visi pieteiktie (nolikumam atbilstošie) sporta laureāti. Pasākums ir bez maksas, tāpēc aicināts ikviens, kurš vēlas būt klātesošs pasākumā – atbalstot sportistus!
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē gaidāms jauktā kora "Grīva" koncerts "Piektdiena – trīspadsmitais". Biļetes – www.bilesuparadize.lv.
14. februārī
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un satikt klātienē autorus. Dace Vīgante ir vairāku stāstu krājumu un romānu “Romantiķi” un “Ledus okeāns” autore. Stāsti skar plašu tēmu loku, nevairoties no skarbiem vēstures un mūsdienu jautājumiem. Viņa ir vadījusi topošo rakstnieku prozas meistardarbnīcu Rakstnieku savienības veidotajā Literārajā akadēmijā un labprāt dalās pieredzē ar cilvēkiem, kuri sapņo uzsākt savas gaitas literatūrā. Pasākums ir bez maksas.
Plkst. 16.00 Tomes Tautas namā priecēs amatierteātra “Poga” 10 gadu jubilejas pasākums “Mīlestība uz teātri”. Skatītājiem tiks piedāvāta izrāde divos cēlienos – R. Hārlinga luga “Dzelzs magnolijas”, kas aizkustina, liek smaidīt un atgādina par cilvēcisko attiecību spēku. Režisors – Oskars Kļava. Ieeja bez maksas.
No plkst. 17.00 līdz 21.30 Ķeguma Tautas namā gaidāma jauniešu viktorīna. Aicina jauniešus pārbaudīt savas zināšanas, erudīciju un komandas garu aizraujošā viktorīnā draudzīgā un enerģiskā atmosfērā. Pasākumā piedalīsies līdz 10 komandām, katrā no četriem līdz sešiem dalībniekiem, katrai komandai izvēloties savu nosaukumu un līdzi ņemot arī nelielas uzkodas. Pēc viktorīnas – ballīte un iespēja turpināt vakaru neformālā, svētku noskaņā. Pieteikšanās, aizpildot anketu. Aicināti visi aktīvie, zinātkārie un azartiskie jaunieši.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks sieviešu kora "Rasa" un pūtēju orķestra "Madliena" koncerts "C vitamīns". Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs deju koncerts Valentīndienas noskaņās, kurā caur kustību, ritmu un kopābūšanu tiks izdejota mīlestība – silta, dzīva un patiesa. Uz skatuves satiksies dažādi deju kolektīvi, daloties priekā, enerģijā un savā mīļākajā dejā: JDK "Straujupe", JDK "Mārupe", JDK "Zālīte", JDK "Re–Kā", BDK "Spolītes", JDK "Abi divi".
Plkst. 19.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā gaidāms vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts "Ar mīlestības pinekļiem". Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē. Biļetes cena: 5 eiro.
15. februārī
No plkst. 9.00 līdz 13.00 Rembates Tautas namā norisināsies Valentīndienas galda tenisa turnīrs. Sacensības sāksies plkst. 9.30 B grupai un plkst. 12.00 A grupai. Pieteikšanās dalībai pa tālruni 26814143 (Artūrs).
Plkst. 15.00 Tīnūžu Tautas namā notiks sadraudzības pasākums “Svinām kopā ar draugiem”, kurā kopā pulcēsies Tīnūžu Tautas nama folkloras draugu kopa “Saulesmeitas”, atzīmējot 10 gadu jubileju, kā arī Ogres Danču klubs, svinot 15 gadu darbību. Pēcpusdienā skanēs dziesmas, notiks danči un rotaļas, aicinot ikvienu baudīt kopābūšanas prieku un latvisko tradīciju dzīvīgumu. Aicināti visi interesenti!
Plkst. 16.00 Ikšķiles Tautas namā būs iespēja noskatīties spēlfilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Filma stāsta par leģendārās basketbolistes Tīnas Grīnbergas ceļu sportā, atklājot neatlaidību, drosmi un laiku, kurā dzima viena no spilgtākajām Latvijas sporta leģendām. Režisora Dzintara Dreiberga filma piedāvā emocionālu un iedvesmojošu skatījumu uz personību un laikmetu, kas būtiski ietekmējis Latvijas sporta vēsturi. Biļešu cena: 3 eiro.
Plkst. 16.00 Birzgales Tautas namā skanēs koru sadziedāšanās koncerts “Es nāku no mazas tautas”. Piedalīsies: sieviešu koris “Skalve”, diriģente – Ingrīda Zemļinska, kormeistare – Sarmīte Zariņa, koncertmeistare – Līga Eglīte; sieviešu koris “Pērles”, diriģente – Elīna Auziņa-Baiguševa, koncertmeistare – Inese Martinova. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Suntažu Kultūras namā tiks izrādīta “Kriminālās ekselences fonda” veidotāju jaunā filma "Tumšilzais evaņģēlijs". Jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte sāk strādāt policijas iecirknī Rīgā 90. gadu vidū. Skulte ir entuziasma pilns, bet ātri vien saprot, ka ar ideālismu tālu netiks un, lai cīnītos ar kriminālo pasauli, viņam nāksies pārkāpt šādus tādus noteikumus un principus. Ieeja – 3 eiro.