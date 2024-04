Tīnūžos noticis mazo vokālistu festivāls “Tī mažors”

“Festivālu “Tī mažors” iecerēju ar mērķi popularizēt muzicēšanu ar dzīvo pavadījumu vai muzicēšanu bez pavadījuma, jo, manuprāt, tas ir tāds pamatīgs solis jau agrā bērnībā ceļā uz Dziesmu svētku kustību, ceļā uz a capella dziedāšanu,” uzskata A.Rudzīte.

Festivālā šogad piedalījās 7 ansambļi, no kuriem 4 no Ogres novada: “Tī Mažors” no Tīnužiem, "Dillī dallī dzied", "Čiekurēni" un "Puķuzirnis" no Ikšķiles un 3 no Rīgas: “Momo”, "Mini Poppy" un "Knīpas un knauķi" mazās grupiņas.

“Bērnu ansambļi dalās divās grupās - vieni uzstājās ar dzīvo pavadījumu, otri ir tā saucamās popgrupas, kas uzstājas ar fonogrammām. Festivālā šogad tika pārstāvēti gan vieni, gan otri,” skaidro A.Rudzīte.