Ceturtdiena, 26.03.2026 17:49
Eiženija, Ženija
Ceturtdiena, 26.03.2026 17:49
Eiženija, Ženija
Ceturtdiena, 26. marts, 2026 12:13

Tīnūžos uzstāsies pasaulslavens izpildītājmākslas "Accordion Monster"

Tīnūžos uzstāsies pasaulslavens izpildītājmākslas "Accordion Monster"
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 26. marts, 2026 12:13

Tīnūžos uzstāsies pasaulslavens izpildītājmākslas "Accordion Monster"

2. maijā, plkst. 19:00, Tīnūžu Tautas Namā uzstāsies Pasaules izpildītājmākslas čempionāta ASV sudraba medaļnieks "Accordion Monster" (īstajā vārdā Māris Balaško).
"Accordion Monster" ir muzikāls projekts, kas pārkāpj žanru robežas un apvieno unikālu elektroniskā akordeona spēli ar neparastu skanējumu, pop & rock mūzikas neizsīkstošo enerģiju un harizmātisko priekšnesumu.
Nāc, piedzīvo, un esi daļa no šīs, Latvijā reti sastopamās, muzikālās pieredzes.
Uz tikšanos!

Biļetes: https://www.bezrindas.lv/lv/accordion-monster-tas-nebus-slageris/15236/

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?