Vokālais ansamblis “Tī Mažors” ir dibināts 2022. gadā, kurā dzied bērni vecumā no trim līdz desmit gadiem. Ansambļa dziedātājas iemīļojušas latviešu, latgaliešu un lībiešu tautasdziesmas, kā arī ar lielu aizrautību izpilda latviešu komponistu oriģināldziesmas, no kurām daudzas radītas tieši “Tī Mažoram”. Ansambļa dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja ir Anna Rudzīte. Viņa izsaka pateicību dziesmu autorei Sintijai Šmitei, bērnu draugam Leonam Sējānam par iedvesmojošo pieredzi skaņu ierakstu studijā, kā arī izcilajiem mūziķiem Austrim Kalniņam, Ernestam Mediņam un Marekam Auziņam.
Albums “Man ir ģimene” ir pirmais vokālā ansambļa “Tī Mažors” albums, kas tapis sadarbībā ar dziesmu autori Sintiju Šmiti. Dziesmu krājums ir veltījums ģimenes vērtībām, bērnu emocijām un ikdienas piedzīvojumiem, iedvesmojot gan mazos klausītājus, gan viņu ģimenes.
Vēl kategorijā “Labākais mūzikas albums bērniem” nominēti:
Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma – “Ričijs Rū pilsētā”;
Ilona Berga, Igors Elksniņš – “Ilonas Bergas bērnu dziesmas un kustību rotaļas”;
“Tutas lietas” un Laura Polence – “Nevar vairāk sagaidīt”;
“Ukulele”, Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Raimonds Petrauskis, Ernests Mediņš, Oskars Petrauskis – “To, kas jauks, liec aiz auss”;
Un - Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī Mažors” – “Man ir ģimene”.