Tīnūžu tautas nama bērnu vokālā ansambļa "Tī Mažors" veikums nominēts balvai "Zelta mikrofons 2026"

Tīnūžu tautas nama bērnu vokālā ansambļa "Tī Mažors" veikums nominēts balvai "Zelta mikrofons 2026"
Tīnūžu tautas nama bērnu vokālā ansambļa “Tī Mažors” veikums nominēts balvai “Zelta mikrofons 2026”

Ogres novadam atkal ir par ko lepoties - Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī Mažors” ar albumu “Man ir ģimene” izpelnījies nomināciju Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons 2026” kategorijā “Labākais mūzikas albums bērniem”. Nomināciju piecinieki tika paziņoti 7. janvārī Rīgā, bārā “St. Black”, īpašā pasākumā, kurā tika izziņoti pretendenti 16 no kopumā 20 balvas kategorijām. “Zelta mikrofona 2026” balvu ieguvēji tiks noskaidroti 28. februārī plkst. 16.00 svinīgā ceremonijā olimpiskajā centrā “Ventspils”, atzīmējot balvas 30 gadu jubileju.

Vokālais ansamblis “Tī Mažors” ir dibināts 2022. gadā, kurā dzied bērni vecumā no trim līdz desmit gadiem. Ansambļa dziedātājas iemīļojušas latviešu, latgaliešu un lībiešu tautasdziesmas, kā arī ar lielu aizrautību izpilda latviešu komponistu oriģināldziesmas, no kurām daudzas radītas tieši “Tī Mažoram”. Ansambļa dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja ir Anna Rudzīte. Viņa izsaka pateicību dziesmu autorei Sintijai Šmitei, bērnu draugam Leonam Sējānam par iedvesmojošo pieredzi skaņu ierakstu studijā, kā arī izcilajiem mūziķiem Austrim Kalniņam, Ernestam Mediņam un Marekam Auziņam. 

Albums “Man ir ģimene” ir pirmais vokālā ansambļa “Tī Mažors” albums, kas tapis sadarbībā ar dziesmu autori Sintiju Šmiti. Dziesmu krājums ir veltījums ģimenes vērtībām, bērnu emocijām un ikdienas piedzīvojumiem, iedvesmojot gan mazos klausītājus, gan viņu ģimenes.

Vēl kategorijā “Labākais mūzikas albums bērniem” nominēti:

Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma – “Ričijs Rū pilsētā”;
Ilona Berga, Igors Elksniņš – “Ilonas Bergas bērnu dziesmas un kustību rotaļas”;
“Tutas lietas” un Laura Polence – “Nevar vairāk sagaidīt”;
“Ukulele”, Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Raimonds Petrauskis, Ernests Mediņš, Oskars Petrauskis – “To, kas jauks, liec aiz auss”;
Un - Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī Mažors” – “Man ir ģimene”.

