Ceturtdiena, 09.10.2025 23:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:15
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 4. marts, 2022 12:00

Tīnūžu Tautas namā "Sapņot krāsaini" aicina Ikšķiles Mākslas studijas

Tīnūžu Tautas namā "Sapņot krāsaini" aicina Ikšķiles Mākslas studijas
Piektdiena, 4. marts, 2022 12:00

Tīnūžu Tautas namā "Sapņot krāsaini" aicina Ikšķiles Mākslas studijas

Skaista un ilggadēja tradīcija ir izveidojusies Tīnūžu Tautas namā, kad Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā (IMMS) izstādītās izstādes tiek izstādītas arī Tīnūžos. Kopš pirmā mācību gada mūsu skolā čakli un ar lielu māksliniecisko iedvesmu darbojas pieaugušo mākslas studijas, kurā daudzi dalībnieki darbojas jau devīto gadu.

Tīnūžu Tautas namā līdz 25.martam ir skatāmi eļļas un akvareļu studiju radošie darbi, kas aicina "Sapņot krāsaini", piepildot un realizējot katra studijas dalībnieka kādu lolotu, piedzīvotu vai vēl iecerētu sapni.


Eļļas un akvareļu studiju vadītājas Marta Jurjāne un Laila Balode šajā mācību gadā, strādājot gan klātienē, gan attālināti, arī pašas ir aktīvas un radošas profesionālās mākslinieces, kas palīdz iedvesmot un motivēt arī studiju dalībniekus uzdrīkstēties, ļauties un gleznot, neatkarīgi no savām iepriekšējās pieredzes, iemaņām vai prasmēm.


Aicinām arī citus paciemoties Tīnūžu tautas namā uz individuālu izstādes baudīšanu līdz 25.martam.

Fotogalerija šeit:

Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?