Tīnūžu Tautas namā līdz 25.martam ir skatāmi eļļas un akvareļu studiju radošie darbi, kas aicina "Sapņot krāsaini", piepildot un realizējot katra studijas dalībnieka kādu lolotu, piedzīvotu vai vēl iecerētu sapni.
Eļļas un akvareļu studiju vadītājas Marta Jurjāne un Laila Balode šajā mācību gadā, strādājot gan klātienē, gan attālināti, arī pašas ir aktīvas un radošas profesionālās mākslinieces, kas palīdz iedvesmot un motivēt arī studiju dalībniekus uzdrīkstēties, ļauties un gleznot, neatkarīgi no savām iepriekšējās pieredzes, iemaņām vai prasmēm.
Aicinām arī citus paciemoties Tīnūžu tautas namā uz individuālu izstādes baudīšanu līdz 25.martam.
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore