Ansambļa vadītāja ir Anna Rudzīte, savukārt albuma mūzikas un vārdu autore – Sintija Šmite. Šis panākums apliecina augsto māksliniecisko kvalitāti, radošo ieguldījumu un mērķtiecīgo darbu bērnu muzikālās izaugsmes veicināšanā.
“Zelta Mikrofons” ir Latvijas nozīmīgākā mūzikas ierakstu gada balva, kas ik gadu godina iepriekšējā gada labākos ierakstus visos žanros, balstoties uz profesionālas žūrijas vērtējumu. Tā tiek uzskatīta par latviešu mūzikas “Grammy” ekvivalentu un ir viena no prestižākajām koncertceremonijām valstī, kurā tiek izcelti gan pieredzējuši mākslinieki, gan jaunie talanti.