Otrdiena, 03.03.2026 00:24
Marts, Tālavs, Tālis
Pirmdiena, 2. marts, 2026 18:17

Tīnūžu vokālais ansamblis “TĪ Mažors” saņem Zelta Mikrofonu par labāko bērnu mūzikas albumu

Tīnūžu vokālais ansamblis “TĪ Mažors” saņem Zelta Mikrofonu par labāko bērnu mūzikas albumu
Foto: Ieva Romaško
Sestdien Ventspilī Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis TĪ Mažors saņēma Mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta Mikrofons” nominācijā "Labākais mūzikas albums bērniem" par albumu "Man ir ģimene".

Ansambļa vadītāja ir Anna Rudzīte, savukārt albuma mūzikas un vārdu autore – Sintija Šmite. Šis panākums apliecina augsto māksliniecisko kvalitāti, radošo ieguldījumu un mērķtiecīgo darbu bērnu muzikālās izaugsmes veicināšanā.

“Zelta Mikrofons” ir Latvijas nozīmīgākā mūzikas ierakstu gada balva, kas ik gadu godina iepriekšējā gada labākos ierakstus visos žanros, balstoties uz profesionālas žūrijas vērtējumu. Tā tiek uzskatīta par latviešu mūzikas “Grammy” ekvivalentu un ir viena no prestižākajām koncertceremonijām valstī, kurā tiek izcelti gan pieredzējuši mākslinieki, gan jaunie talanti.

Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis "TĪ Mažors" iegūst balvu "Zelta Mikrofons" par labāko bērnu albumu ar nosaukumu "Man ir ģimene". Dalībnieku kopbilde

