Tiptip.lv dibinātāja un vadītāja Nora Heinrihsone stāsta, ka sociālā uzņēmuma rokdarbnieki saņēmuši īpaši lielu starptautisku pasūtījumu – 1200 vienībām dāvanu komplektu, ko plānots pasniegt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas organizētā pasākuma, kas jūnija sākumā norisināsies Rīgā, dalībniekiem. Dāvanas – pašu izstrādāta dizaina lina maisiņi, uz kuriem atradīsies elementi ar latviešu cimdu rakstiem – tiek radītas ar lielu rūpību, atbildību un simbolisku nozīmi. «Tajās apvienots dizains, kultūras mantojums un sociālā vērtība, jo to izgatavošanā iesaistīti seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Minētās dāvanas saņems banku pārstāvji no visas pasaules, kuri ieradīsies uz pasākumu Rīgā,» stāsta N. Heinrihsone un piebilst, ka šis projekts ne tikai sniedz atzinību, bet arī uzliek lielu atbildību – visu izpildīt laikā – līdz maija vidum un augstā kvalitātē.
OVV jau rakstīja, ka tiptip.lv tagad sācis saimniekot arī kafejnīcā «Ogres Zelta liepa», kur turpmāk ikdienā varēs iegādāties arī sociālā uzņēmuma rokdarbnieku darinājumus.