Apmeklētājiem tiek piedāvāts:
-
satikties un aprunāties ar Santu Meļķi(zemnieku saimniecība “Zutiņi”)par un ap tomātiem, to audzēšanu. Būs aplūkojamas un iegādājamas Santas kolekcijas tomātu šķirņu sēklas no Latvijas un pasaules;
-
apskatīt “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu Pop up izstādi, darbi pieejami arī iegādei;
-
pulksten 11:30 Agitas Brikmanes (zīmols Estere Nature Cosmetics) sajūtu darbnīca, kur kopā ieelpot dabu un ļaut pamosties pavasarim. Būs iespēja izsmaržot ēteriskās eļļas, sajust kā aromāti ietekmē noskaņojumu un uzzināt par atšķirību starp dabisku un sintētisku aromātu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās šeit: https://ej.uz/sajutudarbnica .
Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”