Otrdiena, 17.02.2026 13:55
Donats, Konstance, Donāts
Otrdiena, 17.02.2026 13:55
Donats, Konstance, Donāts
Otrdiena, 17. februāris, 2026 12:55

Sestdien Ogresgrīvas pusmuižā notiks rīta tirdziņš

Ogres Attīstības Biedrība/OgreNet
Sestdien Ogresgrīvas pusmuižā notiks rīta tirdziņš
Foto: Beāte Vaska, OAB
Otrdiena, 17. februāris, 2026 12:55

Sestdien Ogresgrīvas pusmuižā notiks rīta tirdziņš

Ogres Attīstības Biedrība/OgreNet

Šo sestdien, 21.februārī no pulksten 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā (Ogrē, Rīgas ielā14A) pulcēsies mājražotāji, amatnieki un zemnieku saimniecības no Ogres un citiem novadiem ar pašu izaudzēto, ražoto un darināto.

Apmeklētājiem tiek piedāvāts: 

  • satikties un aprunāties ar Santu Meļķi(zemnieku saimniecība “Zutiņi”)par un ap tomātiem, to audzēšanu. Būs aplūkojamaun iegādājamas Santas kolekcijas tomātu šķirņu sēklas no Latvijas un pasaules

  • apskatīt  “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu Pop up izstādi, darbi pieejami arī iegādei; 

  • pulksten 11:30  Agitas Brikmanes (zīmols Estere Nature Cosmetics) sajūtu darbnīca, kur kopā ieelpot dabu un ļaut pamosties pavasarim. Būs iespēja izsmaržot ēteriskās eļļas, sajust kā aromāti ietekmē noskaņojumu un uzzināt par atšķirību starp dabisku un sintētisku aromātu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās šeit: https://ej.uz/sajutudarbnica .

Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”

mceu_8891400811771325972464.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?