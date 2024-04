Tirdzniecībā nonāks vairāki tūkstoši neizpirkto biļešu uz dziesmu un deju svētkiem

No pirmdienas plkst.10.00 publiskajā tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz koru lielkoncertu "Tīrums. Dziesmas ceļš" un tā ģenerālmēģinājumu, uz noslēguma koncertu "Kopā augšup" un tā ģenerālmēģinājumu (teju 2000 biļešu), uz deju lieluzvedumu "Mūžīgais dzinējs" (vairāk nekā 1000 biļešu), deju lielkoncertu "Balts" (vairāk nekā 700 biļešu uz katru koncertu), un citiem pasākumiem.



Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes. Kopīgais vienā pirkumā nopērkamo biļešu skaits - 20. Biļešu tirdzniecību nodrošina "Biļešu paradīze".



No 12.jūnija ikvienam interesentam būs iespēja iegādāties biļetes arī uz tautas lietišķās mākslas izstādi "Mēs", kas no 1.jūlija līdz 30.jūlijam būs skatāma Sporta ielā 2. Ieejas biļeti iegādāties varēs arī pie ieejas izstādē. Svētku dalībniekiem izstādi būs iespējams apmeklēt bez maksas.



No 12.jūnija gan internetā, gan kasēs būs iespējams arī izņemt XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku bezmaksas pasākumu ieejas kartes, kuri notiek slēgtās telpās. Interesentiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt deju kolektīvu finālkonkursu sestdien, 17.jūnijā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (ne vairāk kā divas ieejas kartes personai), senioru kolektīvu koncertu "Klusums reiz par tautu tapa" 3.jūlijā Rīgas cirkā, amatierteātru izrādes M.Čehova Rīgas Krievu teātrī 6.jūlijā un 7.jūlijā.