Arī mani ziema ir izsmēlusi. Mazās vibrācijas gaisā… Pirmie putnu treļļi. Un tad es ieraugu! Ir! Pirmā māllēpe, pirmais vizbulis, pirmā sila purene… Visā pirmajā mīt fascinējoši liels iedvesmojošs spēks. Drosme. Izaicinājums. Pirmie maina pasauli," stāsta izstādes autore Gunta Šmidre.
Ienākot tautas namā, jāuzrāda sadarbspējīgs Covid – 19 sertifikāts, personas identitāti apliecinošs dokuments un jālieto medicīniskā maska vai respirators.
Īsi pēc svētā Valentīna dienas, Tomes bibliotēkā ir izveidota jauna foto izstāde "Ziedi manā dārzā"! Autoram – fotomāksliniekam Ērikam Rācenim - izstādi iekārtot palīdzēja Foto kluba "Ogre" kolēģes – Ludmila Millere un Žanna Kalve. Minētie autori – mākslas fotogrāfi - Tomes bibliotēkā viesojas ik pa laikam, kopš 2016. gada.
Esam skatījuši un atmiņā saglabājuši Ērika Rāceņa foto izstādes "Mainīgā dabas elpa" (2016), "Ceļojumu piezīmes. Venēcija" (2017), "Nokrišņi pilsētā"(2019), "Pokaiņu stāsti" (2020), 3 autoru izstādi "Ai, tēvu zeme, stūru stūriem" (2021).
Ēriks, pacietīgais dabas vērotājs, savos darbos pārdomāti risina kompozīciju augstā tehniskā kvalitātē. Nāciet aplūkot Ērika dārza ziedu foto un uzzināsiet, kādi ziedi sastopami autora dārzā.
Bibliotēkā ir pieejama literatūra par dažādiem dārza un savvaļas ziediem.
Ienākot bibliotēkā jāuzrāda sadarbspējīgs Covid – 19 sertifikāts, personas identitāti apliecinošs dokuments un jālieto medicīniskā maska vai respirators. Pirms izstāžu apmeklējuma lūdzam sazināties ar bibliotēkas vadītāju Agitu Freibergu, zvanot uz tālruni - 27367766.