Saprotot, ka šogad nevarēsim Jūs pulcēt Tomes Pērļupītes krastā, bet no visas sirds vēloties tomēr KOPĀ sagaidīt Saulīti un veikt citas Lielās Dienas izdarības, esam nolēmuši ar savu Padomu palīdzēt Jums to izdarīt katram pašam savā sētā!
Šobrīd ikviens Grauds cītīgi strādā, veidojot nelielu VIDEO PADOMU, par kādu no Lielās Dienas izdarībām, mēģinot atbildēt uz visiem - kāpēc, kad, kur un kā... Top arī Lielās Dienas dziesmu SKANOŠIE FOTO, kurus varēsiet klausīties un dziedāt līdzi šeit:
Informāciju sagatavoja Tomes folkloras kopa "Graudi"