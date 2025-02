Topošos pirmklasniekus Ogrē varēs pieteikt elektroniski no 2025. gada 3. marta Ogresnovads.lv/OgreNet

Ogres novada pašvaldība ir noteikusi, ka pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Ogres valstspilsētas skolu 1. klasēs notiek elektroniski no pirmās darba dienas martā līdz 31. martam.

Šogad pirmā darba diena martā ir pirmdiena, 3. marts. Līdz ar to topošos pirmklasniekus pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Ogrē varēs pieteikt no 3. marta plkst. 7.00 līdz 31. martam.