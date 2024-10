Traģikomiskā dziesmuspēle «Tobāgo!» būs skatāma Ogres novada Kultūras centrā

Lomās: Andrejs Vītols, kuģu būvētājs no Ventspils – Mārcis Maņjakovs; Ieva Pakalniņa, Andreja Līgava – Aija Dzērve; Sīmanis Zaķītis, buru audējs no Piltenes – Varis Vētra; Līna Zaķītis, viņa sieva – Katrīne Pasternaka vai Daiga Gaismiņa; Lulla Zaķītis, viņu meita – Dita Lūriņa; Ģierts Kore, zvanu kalējs no Puzes – Artis Robežnieks; Amālija Kore, viņa sieva – Indra Briķe vai Akvelīna Līvmane; Vilis Olektiņš, zemnieks no Popes – Juris Kalniņš; Grieta Olektiņa, viņa sieva – Olga Dreģe; Kornēlijs Hansens, holandiešu jūrnieks – Edgars Pujāts; Lilija, krogusmeita, Hansena mīļotā – Madara Botmane; Akeravana, avaraki indiāņu karalis un Piektdienis – Rūdolfs Cīrulis; Robinsons Krūzo – Juris Strenga. Atjaunojuma režisors – Juris Kalniņš.

… Kurzemes un Zemgales hercogiste ir sasniegusi augstu ekonomisko un kultūras līmeni un nosaka gaisotni visā Eiropā. Lielākā daļa Eiropas valstu ir parādā mazajai Kurzemei. Hercoga Jēkaba sapņi sniedzas daudz tālāk par Eiropu. «Man jāiegūst pasaule!», un 80 ģimenes tiek nosūtītas pāri Atlantijas okeānam uz Tobāgo! Tas ir stāsts par lieliem, skaistiem sapņiem, kuri diemžēl mēdz arī nepiepildīties, bet bez kuriem nevar dzīvot. Par cerībām un vilšanos, par mīlestību un nāvi, visbeidzot par kādu ārkārtīgi nozīmīgu lappusi Latvijas vēsturē.

Biļetes uz izrādi var iegādāties «Biļešu Paradīzes» tīklā.