Pirmdiena, 24. novembris, 2025 11:28

"Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas" – izzinošs un mierpilns Adventes vakars Ogrē

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
“Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas” – izzinošs un mierpilns Adventes vakars Ogrē
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 11:28

“Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas” – izzinošs un mierpilns Adventes vakars Ogrē

Ogres Vēstures un mākslas muzejs

6. decembrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus uz pasākumu “Trīs Ziemassvētku kauju atskaņas”, kas veidots, apvienojot vēstures pētniecību, dzeju un dzīvo mūziku. Pasākums norisināsies Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Brīvības ielā 2.

Kad izdzirdam jēdzienu “Ziemassvētku kaujas”, prātā visbiežāk nāk latviešu strēlnieku varonīgās cīņas 1916./1917. gada ziemā. Tomēr šis vakars sniegs daudz plašāku skatījumu – uzmanības centrā būs arī partizānu un leģionāru Ziemassvētku kaujas, izceļot to nozīmi Latvijas brīvības stāstā.

• Vēsturnieks Ritvars Jansons stāstīs par latviešu strēlnieku, partizānu un leģionāru Ziemassvētku kaujām.
• Dzejnieks, žurnālists un kultūras kritiķis Toms Treibergs lasīs dzeju, kas pievēršas kara pieredzei, dzimtenes mīlestībai un cilvēka garīgajai izturībai.
• Mūziķis un multiinstrumentālists Jānis Ruņģis papildinās lasījumus ar meditatīvu un improvizētu mūziku, radot īpašu atmosfēru. Gaidāms arī kāds pārsteigums.

Pirms un pēc pasākuma interesenti aicināti apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Brīvības ceļš”, kas piedāvā padziļinātu ieskatu Latvijas vēsturē un sniedz emocionālu kontekstu pasākuma tēmai. Muzejs atrodas tikai piecu minūšu gājiena attālumā no Ogres dzelzceļa stacijas, tādēļ pasākumu ērti var apmeklēt arī tie, kas ierodas no Rīgas ar vilcienu.

Vieta: Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 2, muzeja otrais stāvs
Laiks: 6. decembris, plkst. 16.00
Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,50 EUR; pensionāriem un studentiem – 1 EUR; Ogrēnieša kartes īpašniekiem – bez maksas

Toms Treibergs (1985) ir latviešu dzejnieks un kultūras žurnālists, kurš aktīvi darbojas gan literatūras, gan teātra vidē. Dzimis Rīgā, bērnību pavadījis Taurupē, studējis audiovizuālo kultūru Latvijas Kultūras akadēmijā un teoloģiju Latvijas Universitātē. Kopš 2004. gada darbojas etīžu teātrī “Nerten” kopā ar rakstnieku Svenu Kuzminu. Treibergs ir strādājis Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio un ziņu portālā TVNET kā kultūras redaktors. Dzejā debitējis ar krājumu “Gaismas apstākļi” (2012), kam sekojuši “Drudzis” (2015) un “Biezoknis” (2019).


Jānis Ruņģis (1990) ir viens no spilgtākajiem Latvijas mūziķiem — daudzpusīgs ģitārists un oriģinālās mūzikas radītājs. Viņa albums “Yggdrasil” ieguvis balvu “Zelta mikrofons” kā labākais eksperimentālās mūzikas ieraksts. Klausītāju un kritiķu atzinību guvuši arī albumi “Ārpus prātus”, “Dzīvojumi” un “Grādi”. Ruņģis sadarbojies ar daudziem pazīstamiem māksliniekiem – Gustavo, Ainaru Mielavu, Elzu Rozentāli, Aminatu, Lindu Leen, Satellites LV un citiem. Dzīvo Ogrē.

mceu_12971104711763976481724.png

