Foto izstāde notiek projekta “Iegriežam Ogri!” ietvaros, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību kultūras procesiem pilsētā un novadā. Tā mērķis ir aicināt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās aktivitātēs, rosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas, lai sekmētu radošuma izpausmes savā dzīves vietā.
Projekts “Iegriežam Ogri” ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”, iesaistot šajā procesā jaunā Ogres novada teritorijas, tai skaitā Ikšķili, Ķegumu un Lielvārdi.
Ogre, lai arī jauna pilsēta, salīdzinot ar citām titula “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” pretendentēm no Latvijas, ir ambicioza, mērķtiecīga un sevi pierādīt spējīga kandidāte. Topošais Ogres novads visos laikos ir bijis Latvijas kultūras tradīciju šūpulis – varam lepoties ar Lāčplēsi Lielvārdē, Svēto Meinardu Ikšķilē, leģendāro grupas “Pērkons” koncertu Ogres estrādē un vienu no pirmajām tautas sanākšanām sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas pasākumā toreizējā Ogres Tautas nama tornī. Ogres spēks ir tās vienotība, patriotisms un lepnums par savu novadu.
Projekts “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” ir viena no pazīstamākajām Eiropas Savienības iniciatīvām. Tā paredzēta, lai izceltu kultūras bagātību un daudzveidību Eiropā, vairotu iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un veicinātu kultūras ieguldījumu pilsētu attīstībā. Eiropas Kultūras galvaspilsētas tituls līdz šim rotācijas kārtībā bijis vairāk nekā 50 Eiropas Savienības dažādu valstu pilsētām. 2027. gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.