Ceturtdiena, 09.10.2025 16:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 3. jūnijs, 2021 18:22

Tunelī atklāta foto izstāde

ogresnovads.lv
Tunelī atklāta foto izstāde
Ceturtdiena, 3. jūnijs, 2021 18:22

Tunelī atklāta foto izstāde

ogresnovads.lv

Sadarbībā ar Ogres foto klubu un radošo kino apvienību “Wind Films”, izveidota foto galerija, kurā fotogrāfijās parādītas Ogres pilsētas skaistākās vietas un izcelti cilvēki, kuri jau šobrīd aktīvi piedalās novada tradīciju kopšanā.

Foto izstāde notiek projekta “Iegriežam Ogri!” ietvaros, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību kultūras procesiem pilsētā un novadā. Tā mērķis ir aicināt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās aktivitātēs, rosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas, lai sekmētu radošuma izpausmes savā dzīves vietā.

Projekts “Iegriežam Ogri” ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”, iesaistot šajā procesā jaunā Ogres novada teritorijas, tai skaitā Ikšķili, Ķegumu un Lielvārdi.



Ogre, lai arī jauna pilsēta, salīdzinot ar citām titula “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” pretendentēm no Latvijas, ir ambicioza, mērķtiecīga un sevi pierādīt spējīga kandidāte. Topošais Ogres novads visos laikos ir bijis Latvijas kultūras tradīciju šūpulis – varam lepoties ar Lāčplēsi Lielvārdē, Svēto Meinardu Ikšķilē, leģendāro grupas “Pērkons” koncertu Ogres estrādē un vienu no pirmajām tautas sanākšanām sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas pasākumā toreizējā Ogres Tautas nama tornī. Ogres spēks ir tās vienotība, patriotisms un lepnums par savu novadu.



Projekts “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” ir viena no pazīstamākajām Eiropas Savienības iniciatīvām. Tā paredzēta, lai izceltu kultūras bagātību un daudzveidību Eiropā, vairotu iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un veicinātu kultūras ieguldījumu pilsētu attīstībā. Eiropas Kultūras galvaspilsētas tituls līdz šim rotācijas kārtībā bijis vairāk nekā 50 Eiropas Savienības dažādu valstu pilsētām. 2027. gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?