Kā informē Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Laura Priedīte, novadu apvienošanas rezultātā programmu vadītājiem un mentoriem ir palielinājies darbības lauks, tāpat ir rasta iespēja projektā uzņemt lielāku jauniešu skaitu.
L. Priedīte stāsta, ka tieši šobrīd notiek aktīva jauniešu iesaiste projektā; vasara ir piemērots laiks, kad 9. un 12. klašu absolventi, izmantojot projektā sniegtās iespējas, var izvēlēties savu nākotnes profesiju. Tāpat, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, ir būtiski paplašinājušās apmācību iespējas klātienē.
Jau vairāku gadu garumā projekta "PROTI UN DARI" ietvaros jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst kādu arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, bez maksas izzina jaunas profesijas, iegūst izglītību konkrētajā jomā, gala rezultātā atrodot darbu vai pat uzsākot savu uzņēmējdarbību.
Projekts jauniešiem sniedz plašas iespējas sevis pilnveidošanai. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta un īstenota individuāla atbalsta pasākumu programma, kā ietvaros ir iespēja ēnot profesijas, gūstot pilnvērtīgāku priekšstatu par konkrēto profesiju, apgūt sev interesējošas prasmes, saņemt atbalstu no dažādiem speciālistiem, piemēram, karjeras konsultanta, psihologa, kouča. Jaunietis projektā tiek iesaistīts līdz 4 mēnešiem.
L. Priedītei ir gandarījums par ikvienu jaunieti, kas projekta ietvaros veiksmīgi atradis savu aicinājumu."Tā ir nenovērtējama pieredze ikvienam jaunietim, kas nav atklājis savas intereses un talantus, ir apjucis savas karjeras virziena meklējumos. Projekta laikā sasniegtie rezultāti ir pamanīti arī valstiskā līmenī, - saņemts papildu finansējums, kas devis iespēju iesākto projektu turpināt vēl plašākā mērogā."
Plašāku informāciju par projektu var uzzināt, sazinoties ar projekta vadītāju Lauru Priedīti: vai pa tālruni 65047794.
Projekts "Proti un dari!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projektu koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.