Tur, kur smaržo pasaule un Madagaskaras pipari: garšvielu veikalam "Manas garšas" jaunas mājas Ogrē

Solis nezināmajā

Šī vieta Ogrē ir “Manas garšas” koncepta otrā pieturvieta aiz sākotnēji radītā internetveikala. Pirmais solis tika sperts 2015. gadā Jūrmalā. Tajā laikā Baiba vēl strādāja Sarkanā Krusta koledžā, kad negaidīts zvans ierāvis viņu garšvielu pasaulē.

“Atceros, zvana man viens vīrietis, saka, ka viņam ar brālēnu esot ideja par uzņēmumu ar nosaukumu “Manas garšas,” viņa atceras. Abi jau bija izveidojuši internetveikala konceptu, dabūjuši Altum atbalstu, bet bijusi viena problēma. Līdzās viņiem, kas pārstāvēja reklāmas nozari un programmētāja prasmes iztrūka svarīgs posms – kāds, kas būtu zinošs par garšvielām.

Neskatoties uz to, ka Baiba tobrīd pati par garšvielām zināja tikai pašus pamatus –melnie pipari, sāls, kanēlis un čili – viņa nešaubījās. “Es uzreiz teicu “jā”.” Partneri ieguldīja katrs savu daļu un par darbības vietu tika reģistrēta telpa Jūrmalā.

“Mans uzdevums bija izveidot sortimentu un aizpildīt internetveikalu,” viņa stāsta. “Doma bija, ka iepērkam bioloģiskās garšvielas un nepērkam maisījumus, bet taisām tos paši. Šādas garšvielas Latvijā vēl pirms desmit gadiem nebija plaši izplatītas.”

Lai arī jau pirmajā gadā izdevās sevi un citus pārsteigt ar apjomīgo 18 sāls veidu piedāvājumu un citām garšvielām, sākums bija grūts un cerētais neattaisnojās.

Krustcelēs pateikt “jā”

Pēc pusotra gada visi bija krustcelēs – vai nu visu pārtraukt vai rast citu risinājumu. Baiba negribēja padoties un piekrita pārņemt uzņēmumu, un tas bija sākums viņas kā uztura speciālistes kaislīgam hobijam un nezināmajai uzņēmējdarbībai reizē – būt par vienu no celmlaužiem bioloģisko garšvielu pasaulē. “Toreiz pie mums Latvijā cilvēkos vēl bija skepse. Daudzi uz bio produktiem skatījās ar aizdomām, sakot: "Kāds bio – man dārzā viss ir bio!"

Baiba stāsta, ka uzreiz esot ar “Manām garšām” pārcēlusies uz Ogri. Tā ir bijusi pa ceļam ierastajā ikdienas maršrutā – Skrīveri – Rīga. “Tas bija 2017. gads, dabūjām pirmo telpu CSDD rajonā. Tā kā tā bija paliela, es vīram ieminējos, ka varbūt jāatver mazs klātienes veikals, lai cilvēki var paši visu ieraudzīt un pasmaržot. Vēl tagad atceros, ka pirmais bija viens liels galds un uz tā - viena garšvielu paciņa, tai blakus otra, tad trešā. Viss bija izretināts. Man bija tikai kādi 15 veidi un tas bija tik maz salīdzinājumā ar šodienas klāstu!” Baiba smaidot saka, ja nebūtu pirmās bildes, šodien pat neticētu, cik niecīgs bija sākums. “Kad reizēm gribas sūdzēties, tad tik jāpatin atpakaļ atmiņu bilde.”

Pirms vairākiem gadiem Baiba kādā savā sociālo tīklu ierakstā rakstīja - "Manas Garšas ir man kā pašas ceturtais bērns - esmu burtiski to iznēsājusi un izauklējusi, un nekādi nevaru pieņemt, ka man Garšu vairs nebūtu," viņa atklāti dalījās, ka vislabprātāk ir smaidoša un pozitīva un visgrūtāk ir prasīt cilvēku palīdzību. Toreiz, kad veikalam klājās grūti, Baiba aicināja cilvēkus nevis ziedot finanses, bet iegādāties produkciju. Zemo punktu viņa kopā ar savu komandu pārvarēja un nu pa gadiem ir radusies iespēja paplašināties - atvērt veikalu Vecrīgā, Vaļņu ielā 10. Baiba neslēpj, ka šo gadu laikā būtiski ir stiprāka kļuvusi arī viņas ticība Dievam, jo "nekas tevi tā nestiprina un neizaicina, kā grūtības!"

Kvalitāte un uzticama komanda

“Garšvielas pasaulē ir viens no vispiesārņotākajiem produktiem. Ja tā nav bioloģiskā garšviela, kas augusi kontrolēti, tad tā mēdz būt pat ar ļoti augstu piesārņojumu,” stāsta Baiba. Jau ar pirmajiem partneriem Jūrmalā tika nolemts iet drošo ceļu un iegādāties garšvielas tikai no sertificētiem un uzticamiem piegādātājiem. Tādi tika atrasti Vācijā.

Nereti nākas atbildēt uz to pircēju izbrīnu, kas iegriezušies pirmo reizi veikaliņā, kādēļ lielveikalā var nopirkt piparu paciņu par centiem, bet garšvielu veikalā tas pats ir pāri eiro.

“Savos maisījumos mēs neliekam iekšā nekādus garšas pastiprinātājus, irdinātājus, ekstraktvielas. Mums patiešām ir tīras garšvielas, un tieši to arī cilvēki ļoti novērtē. Piemēram, salīdzinot ar kādām iepriekš lietotām garšvielām cilvēki atzīst, ka var just atšķirību starp sintētiskām garšas niansēm un mūsu dabiskajām. Cilvēks sajūt tīro garšvielu,” pārliecināta “Manas garšas” saimniece.

Baiba ir gandarīta, ka pircēji novērtē arī apkalpošanu un atmosfēru veikalā. Viņa ne reizi vien sarunā uzsver – “visu dzīvē daru pēc sajūtām”. Pirms pāris gadiem uzdrošinājās spert soli un atvērt otru garšvielu veikalu Vecrīgā. Gan tur, gan Ogrē viņas komandā ir uzticamas meitenes, kas tur rūpi pār veikala telpām, ir gatavas atbildēt uz pircēju jautājumiem un iedrošināt pašu Baibu spert soļus mūsdienu tehnoloģiju pasaulē. Baiba nu uzdrošinās radīt šodien arī īsus un kodolīgus reel un īsvideo par garšvielu tematiku vai aktualitātēm. Tagad, kad ir jaunas telpas iekārtotas Grīvas prospektā, Baiba cer, ka beidzot viņai būs arī neliels ofiss.

“Tāds man nekad nav bijis. Cilvēkiem reizēm šķiet, ka mums ir ļoti liela mārketinga komanda. Bet realitātē bieži ir tā, ka braucu kaut kur, pa ceļam izdomāju, ka jāuzraksta šāds posts. Apstājos pieturā un to izdaru.” Viņa stāsta, ka citreiz nav atbildes, vai pareizi ko dara, vadās pēc iekšējām nojautām. “Līdz šim es vēl neesmu studējusi uzņēmuma vadību, vienkārši daru. Ir dzirdēts, ka cilvēks ir gadiem studējis, pārzin finanšu pratību un citas lietas, bet tāpat nevar nodibināt dzīvotspējīgu uzņēmumu. Līdz šim mans birojs ir bijis mana mašīna. Esmu pateicīga savām “Manas garšas” meitenēm un vēl noteikti jāsaprot, ka labs grāmatvedis ir atslēgas cilvēks uzņēmumam aiz cilvēka, kas nes vīziju.”

Virtuvē drīkst eksperimentēt

Baibas pirmā izglītība ir uztura zinātnē iegūta. Šodien viņa māca arī “Turības” studentus, kā arī bieži ir sastopama dažādos izbraukumos un radošajās meistardarbnīcās. “Tās uzsākām, jo ļoti gribu, lai cilvēki tiktu arvien vairāk izglītoti. Aizbraucu ar savām 80-100 garšvielu burciņām, izliekam uz galda un tad sāku stāstīt. Es mudinu pēc sajūtām cilvēkus izvēlēties garšvielas, kādas tālāk ņemt un malt savā maisījumā. Protams ir kādi pamatprincipi. Kaut vai, cik likt sāli, lai nepārsālītu vai zināt, ka uz 100 gramiem 2 grami čili būs jau daudz. Tomēr tālāk procesā gribu, lai cilvēki paliek drosmīgāki savā izvēlē un brīvībā eksperimentēt,” tā Baiba, uzsverot ka nu Ogrē to varēs darīt arī klātienē jaunatklātajās veikala plašajās telpās.

“Latviešu virtuve ir ļoti konservatīva – sāls, melnais pipars, ķiploki. Redzu, ka cilvēki nav pret kādu garšvielu, bet ir nezinoši un pamatā baidās. Veikalā daudz runājam ar saviem pircējiem. Un ir tā, ka tipiski latvietis, ja gatavos vistu, tad meklēs “garšvielas vistai” un nekad negribēs mēģināt likt klāt to, kas domāts cūkgaļai vai kartupeļiem.”

Baiba piedāvājumu paplašinājusi arī ar augstvērtīgām olīveļļām un orģināliem garšvielu maisījumiem dažādiem ēdieniem. Jaunās telpas ir gana plašas, lai tajās noritētu arī aizraujošas meistarklases. Telpas spēj šobrīd uzņemt līdz pat 50 personām. Baiba tās sirsnīgi dēvē par garšvielu izzināšanas un iepazīšanas meistarklasēm. Tām līdzās notiek arī izbraukumu meistarklases - kolektīviem, ģimenēm, draugiem. Tuvākā šāda tikšanās ar Baibu un garšvielām notiks 29. jūlijā plkst. 18:30 Ogresgrīvas pusmuižā (Ogrē, Rīgas ielā 14a) Foto no personīgā arhīva

Ogrē pieejamas pasaulē dārgākās garšvielas

Līdzās pasaulē joprojām dārgākajai garšvielai - safrānam (turpat 4000 eiro kilogrammā), līderpozīcijas ieņem ne vairs vaniļa vai kardamons, bet gan - pipari.

“Piemēram, Patagonijas, īstie citronpipari, greipfrūtu pipari vai Tasmānijas pipari. Tasmānijā bija izdegušas plantācijas un tādēļ šo piparu iepirkumu cena bija uzkāpusi līdz pat 300 eiro kilogramā bez PVN un piegādes. Eksotiskie pipari aug tādās vietās, kur ir grūti piekļūt, piemēram, Madagaskaras pipari aug dziļi džungļos. To ievākšana ir roku darbs, un šos piparus iegūst tikai divas tonnas gadā uz visu pasauli. Es savām meitenēm saku, ja mums ir kilograms šo piparu, tas ir patiešām īpaši. Un mums ir!”

Baiba gandarīta, ka ceļu uz “Manām garšām” bieži atrod cilvēki, kas paši ceļo un ir nobaudījuši kādas garšvielas ārpus Latvijas. “Viņi atnāk, mēs kopā smaržojam un mēģinām saprast, kas tajos maisījumos ir iekšā un to atrast mūsu produkcijā.” Baiba ir arī viena no pirmajām, kas Latvijā ienesusi ideju - otram dāvināt skaisti iepakotas garšvielas. Svētku laikā to bieži izmanto dažādi uzņēmumi un darba kolektīvi.

Iepriekšējā veikala adresē palicis krietni par šauru un tikušas meklētas jaunas telpas. Baiba laimīgi nu ar savām "garšvielu meitenēm" uzsākusi saimniekot Grīvas prospektā 4b, aicinot ikvienu iegriezties un ieelpot pasaules garšvielas, kā arī atrast savu garšu. pasūtījumus ērti var izdarīt arī internetveikalā - manasgarsas.lv

Uzņēmēja priecīga, ka veikalā galdi teju vai lūzt no garšvielu apjomiem un daudzveidības. Retas un pārsteidzošas pasaules bioloģiskās garšvielas, eļļas, veselīgs garšvielu medus, dāvanu iepakojumi un pats galvenais - brīvība eksperimentēt. Jaunās veikala telpas Baibas vārdiem ir "tieši pirms jaunā Neatkarības laukuma jāgriežas pa labi un pēc apmēram 200 metriem mūsu jaunais ražotnes veikals." Foto - publicitātes