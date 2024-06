Turība un Ogres tehnikums noslēdz sadarbības līgumu izglītības jomā

Pēc līguma parakstīšanas augstskolas valdes priekšsēdētājs Imants Bergs, rektore Zane Driņķe un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante pārrunāja jau detalizētāk sadarbības aktivitātes un augstskolas mācībspēku iesaistīšanu, jauniešu izglītības līmeņa paaugstināšanā, sniedzot savas zināšanas un profesionālo pieredzi.

Jau līdz šim Ogres tehnikuma audzēkņi aktīvi izmanto iespējas un piedalās dažādos Turības projektos. Ogres tehnikuma jaunieši vairākkārt ir aktīvi piedalījušies Biznesa augstskolas Turība rīkotajos pasākumos. Šogad Ogres tehnikuma un Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma studentu komanda "72h" plūca uzvaras laurus biznesa ideju hakatonā "To Be", kurā komandām tika dotas 24 stundas, lai radītu un prezentētu savu unikālo biznesa ideju. Iegūstot pirmo vietu, komanda izcīnīja 1000 eiro savas biznesa idejas īstenošanā.

Savukārt devītajā Uzņēmējdarbības skolā trešo vietu ieguva Ogres tehnikuma skolniece Laura Kleopatra Vanaga. Projektā līdz šim piedalījušies 1400 skolēni no dažādām Latvijas skolām. Ik gadu dalībnieku skaits turpina pieaugt, kas liecina par jauniešu zinātkāri un vēlmi apgūt ar uzņēmējdarbības jomu saistītas dažādas noderīgas prasmes jau vidusskolas laikā. 2023./2024. mācību gadā kopumā projektā piedalījās rekordliels skaits – vairāk kā 570 jaunieši no 30 Latvijas skolām, un līdz ar to šobrīd Uzņēmējdarbības skolu absolvējuši kopumā vairāk nekā 1200 skolēni.

Biznesa augstskola Turība ir TOP3 darba devēju atzītākā augstskola. Tā ir biznesā balstīta un atbilstošās aktivitātēs studentu orientēta starptautiska augstskola, kas ietver biznesa domāšanu visos studiju virzienos. Studiju process tiek veidots tā, lai jaunieši maksimālu spētu izmantot un attīstīt savu potenciālu. Studiju satura piedāvājums orientēts uz profesionālajām zināšanām un prasmju apgūšanu.

Ogres tehnikums ir mūsdienu profesionālās izglītības iestāde, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus dažādās jomās. Tehnikumā tiek apmācīti tūrisma un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieki, viesmīlības pakalpojumu speciālisti, mākslas komercdarbinieki, maizes un miltu izstrādājumu speciālisti, koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji, mēbeļu galdnieki, būvizstrādājumu galdnieki, interjera noformētāji, multimediju dizaina speciālisti, apģērbu modelētāji, mākslas tekstilizstrādājumu modelētāji, mežsaimniecības tehniķi, meža mašīnu mehāniķi un operatori, namdari, saimniecības vadītāji, datorsistēmu un elektronikas tehniķi, grāmatveži, lietveži un sekretāri. Turklāt tehnikums piedāvā arī tālākizglītības programmas, lai nodrošinātu nepārtrauktu profesionālo attīstību.