Turpinām dalīties lasīšanas priekā

Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja
Foto: Ciemupes bibliotēkas lasītāju klubiņš «Dalies priekā»
Ciemupes bibliotēkas lasītāju klubiņam «Dalies priekā» apritējuši trīs gadi. Jubilejas reizē 10. oktobrī klubiņa biedri devās apskatīt Ikšķiles pilsētas bibliotēku, kas pārcēlusies uz jaunām telpām.

Bet nu par izlasīto.

Māra J. atzina, ka tādu grāmatu kā Virdžīnijas Lejiņas «Reizēm. Vienmēr. Nekad» nav lasījusi. Bija ļoti interesanta, viegli lasāma un aizraujoša. 

Dzintra iesaka Lindas Mūrnieces politisko biogrāfiju «Meitene ar pistoli uz jumta». Par politikas ēnas pusēm, par viņas apmelošanas kampaņu. Par ģimenes dzīvi ļoti nedaudz.

Māra S. iesākusi lasīt K. V. Gortnera «Romanovu imperatore. Dāņu princese cara galmā». Vēsturisks romāns, balstīts patiesos notikumos. Cariene Marija Fjodorovna ir cara Nikolaja II māte. Nodzīvoja garu mūžu – tuvu 80 gadiem. Aizraujoša lasāmviela.

Rūta, ja nezinātu, ka lasa Daces Judinas darbu «Speķa pīrādziņš bez mīklas», tad neatpazītu šo autori, jo pilnīgi citādāks nekā citi viņas darbi. Vienīgi viens grāmatas tēls gan nodotu, ka tā ir Judina, omulīgais runcis. Parasti viņas darbos ir dzīvnieki.

Rinalda lasīja draudzenes, Lienes Gūtmanes, atziņu, epifāniju un dzejprozas darbu «Pusceļā uz Āfriku». Tāds nosaukums dots, jo skaista piecdesmitgadniece, kura ir savas dzīves pusceļā, ceļā uz «sausumu», dzīvo pusceļā līdz Āfrikai un civilizācija ir ceļā uz klimata pārmaiņu radīto seku izjušanu – sausumu. 

Nākamā tikšanās klubiņā 3. novembrī.

