Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpās būvdarbi uzsākti 2025. gada 16. decembrī. Būvuzņēmums ir veicis mobilizācijas darbus, būvobjekta iekārtošanu un nodalīšanu no pārējās skolas, lai netraucētu mācību procesu. Pašlaik notiek 1. būvniecības posma demontāžas darbi, kas paredz sienu, grīdu un iekšējo komunikāciju demontāžu saskaņā ar tehnisko dokumentāciju. Pēc demontāžas darbiem tiks uzsākta grīdu izbūve un starpsienu montāža un jaunu iekšējo tīklu montāža saskaņā ar skolas prasībām.
1. būvniecības posma darbi iekļauj jauno divstāvu korpusu, kuru nepieciešams pielāgot sākumskolas vajadzībām un vecā korpusa 1. stāva daļu līdzās jaunajam korpusam, kas risinātu skolā ieejošo komunikāciju tīklu savienojumu ar jauno korpusu.
2. un 3. būvniecības posma būvdarbi iekļauj veco skolas korpusu trīs stāvos, paredzot gaiteņu un mācību telpu vienkāršotu pārbūvi saskaņā ar jauno telpu plānu.
Šajā mācību gadā pilnībā tiks īstenota viena no paredzētājām būvprojekta kārtām, pārējiem darbiem turpinoties vasarā un rudenī.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai pašlaik ir mazas mācību telpas, kas neatbilst normatīvajiem aktiem, tādēļ projekta ievaros tiks veikta mācību telpu pārbūve, paplašinot tās, pārbūvējot koridorus un labierīcības, paralēli tam pārbūvējot arī iekštelpu inženierkomunikāciju tīklu. Pēc veiktajiem būvdarbiem vairākās mācību telpās tiks uzstādītas ergonomiskas mēbeles un iekārtas, kas atvieglotu mācību procesu. Papildus tiks aprīkotas dabaszinību telpas ar mūsdienīgiem risinājumiem, uzlabojot mācību kvalitāti.
Projekta īstenošanas rezultātā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā palielināsies klašu telpu platība, tiks radīta mūsdienīga mācību vide un drošība, uzlabojot darba un mācību kvalitāti. Sākumskola atradīsies jaunajā korpusā, bet vecajā korpusā atradīsies pamatskolas un vidusskolas klases.
Projekta vadības komanda pateicas visiem iesaistītajiem – pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”, Lielvārdes pamatskolas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas saimēm – bērniem un jauniešiem, vecākiem un darbiniekiem – par pacietību un atbalstu izglītības iestādes pārbūves procesā.
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs: “Lielvārdes izglītības kopienai vēl daudz darba priekšā, bet rezultāts – mūsdienīga un kvalitatīva mācību un darba vide – būs mūsu visu ieguldīto pūļu vērts. Šoreiz vēlos uzsvērt šī projekta nozīmīgumu pedagogiem un citiem izglītības darbiniekiem – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pieredzējušie darbinieki jau sen ir pelnījuši mūsdienīgu darba vidi, un laikmeta prasībām atbilstoša darba vide būs arī nozīmīgs faktors jauno pedagogu piesaistei un noturēšanai Lielvārdē.”
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktore Inese Kalnozola: “Skolas pārbūve ir gaidīts un nozīmīgs solis mūsu izglītības vides attīstībā. Plašākas un funkcionāli sakārtotas mācību telpas radīs labākus apstākļus gan skolēnu ikdienas mācībām, gan pedagogu darbam, nodrošinot drošu, mūsdienīgu un iedvesmojošu vidi. Šīs pārmaiņas ir būtisks ieguldījums skolas nākotnē un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā”.
Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2024. gada 15. septembrī ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiek reorganizētas pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, tas ir, Ķeguma un Suntažu vidusskolas ir reorganizētas par pamatskolām, bet Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir paredzams izglītojamo skaita pieaugums dēļ vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības. Esošās problēmas un izaicinājumi projekta ietvaros tiks risināti, uzlabojot infrastruktūru, kas viennozīmīgi palīdzēs pilnveidot izglītības kvalitāti Ogres novadā.