Tāpat arī līdz septembra beigām Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē skatāma absolventu darbu izstāde, savukārt, Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Ogres Centrālajā bibliotēkā, kā arī Ogres novada Kultūras centrā apskatāmas paša Pētera Aulmaņa radītās gleznas.
Projekta konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros augusta beigās norisinājās meistarklases- plenērs, kurā Ogres novada iedzīvotājiem Ogres Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēju vadībā bija iespēja mācīties gleznot ar akrila krāsām uz audekla. Meistarklases gan no apmeklētāju, gan pedagogu puses tika novērtētas kā ļoti radošs, tiešām interesants pasākums, kuru varētu turpināt kā tradīciju. Tieši ar meistarklasēm arī tika “iedzīvināts” Pēterim Aulmanim veltītais mākslas darbu konkurss “Radi jaunas krāsas Ogres novadā”. Konkurss aicina ikvienu Ogres novada iedzīvotāju paņemt krāsas, otas, audeklu vai papīru un iet dabā, pilsētā vērot, saskatīt un iemūžināt. Atrast skaistākās, interesantākās vietas novadā, atrast ko nebijušu vai sen aizmirstu. Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs, konkursam darbus iesniedzot brīvā, sev vēlamā tehnikā (ar noteikumiem var iepazīties konkursa nolikumā: PĒTERIM AULMANIM VELTĪTAIS MĀKSLAS DARBU KONKURSS (ogremms.lv) . Darbu iesniegšanas termiņš līdz 30.09.2021.
Pētera Aulmaņa radošais gars ir bijis klātesošs visu Ogres Mākslas skolas pastāvēšanas laiku. Nu skola jau ir darbojusies 30 gadus. “Tā ir radīta par brīnišķīgu vietu, kur mūsu bērni var attīstīt savus talantus, mācīties, eksperimentēt un pats galvenais – tikt estētiski audzinātiem,” teicis P. Aulmanis. Tas ir bijis galvenais moto, ko ilggadējais direktors ir uzsvēris – ne jau visi audzēkņi kļūs par māksliniekiem, bet visi audzēkņi pratīs saskatīt, ieraudzīt un novērtēt. Un, ja kāds, blakus savam darbam, kādā brīvbrīdī paņems otas, audeklu un ies dabā gleznot, tas būs kā pierādījums skolas misijas piepildījumam.
Projektu finansē Ogres Novada pašvaldība projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Anda Bīriņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore