Martā notikuši 13 semināri dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, psihologiem, kā arī metodisko komisiju vadītājiem.
O. Ozola stāsta, ka pedagogi ļoti novērtē iespēju piedalīties šāda veida semināros; viņi tos uzskata par vērtīgiem un nepieciešamiem. "Liels prieks par pedagogu aktivitāti un Ogres novadu mācību jomu koordinatoru darbu šajā laikā."
Martā organizētie semināri:
-Ogres novada sākumskolu skolotāju seminārs "Google Meet tiešsaistes saziņa mācību procesā"
-Vislatvijas pedagogu labās prakses piemēru darbnīca "KRĀJKONTS MŪZIKĀ" 1.,4.,7. klašu pedagogiem mūzikā
-Vislatvijas pedagogu labās prakses piemēru darbnīca "KRĀJKONTS TEĀTRA MĀKSLĀ"
-7. klašu pedagogiem teātra mākslā
-Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadu bioloģijas skolotāju seminārs
-Ogres novada dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs
-Ogres novada sporta skolotāju seminārs
-Pārraudzība un pieredzes apmaiņa izglītības iestāžu psihologiem
-Ogres novada vidusskolas ķīmijas skolotāju seminārs
-Ogres novada izglītības iestāžu sociālo pedagogu seminārs
-Ogres novada datorikas un informātikas skolotāju seminārs
-Ogres novada 10. klašu vēstures un sociālo zinību skolotāju seminārs
-Ogres novada sākumskolu metodisko komisiju vadītāju seminārs
-Ogres novada 10. klašu matemātikas skolotāju seminārs
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā izglītības speciāliste, metodiķe Olga Ozola