Amatierkoru skates tiek rīkotas ar mērķi apzināt koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgo izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella.
2026. gadā dalībai skatēs pieteikušies 215 jauktie kori, 76 sieviešu kori, 22 vīru kori un 36 senioru kori. Jauktie kori skatē dziedās brīvi izvēlētu repertuāru, iekļaujot vismaz vienu dziesmu a cappella izpildījumā, savukārt vīru un sieviešu kori līdzās brīvi izvēlētam skaņdarbam dziedās dziesmas no šajā vasarā gaidāmo Latvijas sieviešu un vīru koru svētku Cēsīs un Latvijas Senioru koru svētku Popē repertuāra, stāsta LNKC.
Koru sniegumu vērtēs žūrija trīs kormūzikas ekspertu sastāvā. Ekspertu vidū Agita Rimšēviča, Andis Groza, Gints Ceplenieks, Ilze Valce, Ints Teterovskis, Jānis Baltiņš, Jānis Ozols, Jurģis Cābulis, Māra Marnauza, Mārtiņš Klišāns, Romāns Vanags, Rudīte Tālberga un Uldis Kokars.
Pirmās skates no 23. līdz 29. martam norisināsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā Rīgā. Savukārt no 11. aprīļa līdz 1. maijam koru skates notiks arī Siguldā, Liepājā, Saldū, Dobelē, Valmierā, Smiltenē, Tukumā, Talsos, Ogrē, Cēsīs, Ventspilī, Kuldīgā, Limbažos, Aizkrauklē, Bauskā, Jelgavā, Jēkabpils novada Sēlpilī, Madonā, Jūrmalā, Rēzeknē, Daugavpilī un Gulbenē.
Koru uzstāšanos klausīties aicināts ikviens interesents. Ieeja amatierkoru skatēs ir bez maksas, norāda LNKC pārstāvji. Precīzs skašu norises grafiks apskatāms LNKC tīmekļvietnē.