Receptes pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas: sviests, cukurs, olas, milti, citrons, baltā šokolāde, sarkanā pārtikas krāsviela, cukura dekoriņi pēc pašu izvēles.
Rembates Tautas nams izsludina arī februāra konkursu!
Konkursa noteikumi: Pagatavo "Kupidona cepumus", no 14. – 19. februārim iesūti mīļu, romantisku, interesantu bildi ar pašu pagatavotiem cepumiņiem no Artūra receptes uz e-pastu: .
Fotogrāfijas var tikt publicētas Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.
3 vismīļāko bilžu autori saņems Pētera Rumpja kalendāru 2021. gadam. Bez balviņas nepaliks neviens, pārējiem konkursa dalībniekiem kārums no "Rembates šokolādes"!