Otrdiena, 9. februāris, 2021 15:06

Lai arī šis laiks mums neļauj svinēt svētkus ārpus mājas, Rembates Tautas nams aicina ienest romantisko svētku sajūtu mājās.
12.februārī, īsi pirms visu mīlētāju dienas, Ķeguma novada mājaslapā tiks publicēta mūsu pašmāju meistara, "Čalis KŪ - KO" pavāra Artūra Kovaļevska mīlestības recepte un video, lai Valentīndienā katrs var iepriecināt savus mīļos ar svētku našķi – "Kupidona cepumiem".

Receptes pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas: sviests, cukurs, olas, milti, citrons, baltā šokolāde, sarkanā pārtikas krāsviela, cukura dekoriņi pēc pašu izvēles.

Rembates Tautas nams izsludina arī februāra konkursu!

Konkursa noteikumi: Pagatavo "Kupidona cepumus", no 14. – 19. februārim iesūti mīļu, romantisku, interesantu bildi ar pašu pagatavotiem cepumiņiem no Artūra receptes uz e-pastu: .

Fotogrāfijas var tikt publicētas Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

3 vismīļāko bilžu autori saņems Pētera Rumpja kalendāru 2021. gadam. Bez balviņas nepaliks neviens, pārējiem konkursa dalībniekiem kārums no  "Rembates šokolādes"!

