Koncertā piedalījās pūtēju orķestris HORIZONTS, maestro Vilis Kokamegi, orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents Tomass Kokamegi, diriģents Ainārs Bāliņš, solistes Ilva Bāliņa, Kate Kokamegi, Estere Katrīna Pogiņa un Anna Luīze Razdovska. Pasākuma vadītāja lomā Ogres teātra aktieris un televīzijas raidījumu vadītājs Andris Krauja
Koncertā UZ VELLA PARAUŠAN’! dzirdami R.Paula,I.Yasuhide, E.L.Webber, J.Gray,E.De Lange, G.Shearing, S.Wonder, J.Last, J.B. Knümann, H.Hancock, B.Andersson, B.Ulvaeus radītie skaņdarbi, kas skatītājiem ļauj baudīt krāšņu muzikālo buķeti.