26. februārī plkst. 22.00 televīzijas kanālā ReTV aicinām baudīt Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra HORIZONTS un maestro Viļa Kokamegi jubilejas koncertu UZ VELLA PARAUŠAN’! Atzīmējot Tautas pūtēju orķestra HORIZONTS 67 gadu jubileju un leģendārā diriģenta Viļa Kokamegi 75. dzimšanas dienu, 5. februārī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās koncerts UZ VELLA PARAUŠAN’!, kura ieraksts sestdienas vakarā priecēs televīzijas skatītājus.

Koncertā piedalījās pūtēju orķestris HORIZONTS, maestro Vilis Kokamegi, orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents Tomass Kokamegi, diriģents Ainārs Bāliņš, solistes Ilva Bāliņa, Kate Kokamegi, Estere Katrīna Pogiņa un Anna Luīze Razdovska. Pasākuma vadītāja lomā Ogres teātra aktieris un televīzijas raidījumu vadītājs Andris Krauja


Koncertā UZ VELLA PARAUŠAN’! dzirdami R.Paula,I.Yasuhide, E.L.Webber, J.Gray,E.De Lange, G.Shearing, S.Wonder, J.Last, J.B. Knümann, H.Hancock, B.Andersson, B.Ulvaeus radītie skaņdarbi, kas skatītājiem ļauj baudīt krāšņu muzikālo buķeti.

