Svētdiena, 23. novembris, 2025 16:43

Uldevena pils nav aizmirsta

Anda Krēsliņa, Ogres Vēstis Visiem
Foto: VisitOgre
Ogres novada pašvaldība pirms gada savā īpašumā pārņēma Uldevena pili, iegādājoties to no Agra un Ināras Liepiņiem par 15 000 eiro un apņemoties to saglabāt un attīstīt. Šobrīd Ogres novada Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūrai ir vienošanās ar AS «Latvijas Valsts meži», ka uzņēmums dāvinās kokmateriālus Uldevena senlatviešu pils atjaunošanai. Ir jau noslēgts līgums, kā arī atrasts uzņēmums, kas šos kokus nomizos.

«Projekts virzās uz priekšu, un nekādā gadījumā nekas nav nolikts uz bremzēm,» OVV apliecināja Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūras direktors Aivars Tauriņš. «Nevaram to darīt tādā veidā, kā to savulaik izdarīja Agris Liepiņš, kurš to būvēja savām rokām. Nenoliedzami, šāds uz entuziasmu balstīts darbs ir pelnījis cieņu un atzinību, un mēs no viņa paveiktā varam paņemt to labāko un veidot to atbilstošu 21. gadsimta pirmā ceturkšņa prasībām un publiskas personas uzdevumiem un saistībām.» Šobrīd viss esot procesā – tā, lai var sagatavot projektēšanas uzdevumu. Ir jāsaskaņo gan šī ideja, gan tas, kā šo objektu pēc tam izmantos, kāda būs tā noslodze un mērķauditorija – proti, tas ietver daudz dažādu aspektu, kas jāsaliek pa plauktiņiem, skaidroja A. Tauriņš, piebilstot, ka visam jābūt izdarītam tā, lai galarezultāts visiem sagādātu gandarījumu ilgtermiņā. Viņš cer, ka ar nākamā gada vidu būs «skaidrs, izdiskutēts un kvalitatīvs projekts». Nākamais solis (ļoti iespējams, ka 2026. gadā) būs – celtniecības iepirkuma izsludināšana un pēc tam jau projekta realizācija. Jautāts, cik apjomīgi darbi gaidāmi, A. Tauriņš atbildēja, ka grūti ko prognozēt, kamēr nav projektēšanas uzdevuma. Taču var iet dažādus ceļus, un tas lielā mērā ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. Viņš citēja teicienu: «Neesam tik bagāti, lai pirktu lētas mantas.» Ja gribam ko veidot jaunajai paaudzei, kas ir šā objekta mērķauditorija, tad tas jāizdara pēc iespējas labāk, nevis «tikai ķeksītim».

Jāatgādina, ka Uldevena pils apkārtnē šogad maijā notika aģentūras darbinieku talka, kuras laikā tika sakopta teritorija, ap to aplikts 200 metru garš mobilais žogs, kā arī izvietots informatīvais baneris.

