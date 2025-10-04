UNESCO nedēļā Ķegumā un citviet iespēja izzināt dokumentārās liecības un piedalīties dažādās aktivitātēs

"Katra dokumentārā liecība ir sava laikmeta lieciniece, kas ļauj mums ieskatīties pagātnes notikumos un saprast to nozīmi šodien. Ikvienam no mums - gan personīgajā, gan institūcijas arhīvā - glabājas vērtīgas liecības: rokraksti un manuskripti, dokumenti, kartes, fotogrāfijas, audio un video ieraksti. Neatkarīgi no tā, vai šis stāsts ir liels vai mazs, tas ir daļa no mūsu kopīgās pieredzes un bagātina pasaules atmiņu," norāda UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Beāte Lielmane, aicinot ielūkoties dokumentārā mantojuma liecībās un izpētīt savējās.
UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" ietvaros ar dokumentāro mantojumu saprot tādus dokumentus, kas ir pārvietojami (ar dažiem izņēmumiem), veidoti no burtiem, kodiem, skaņām vai attēliem, ir saglabājami, ir nokopējami un pārvietojami, radīti apzinātā dokumentēšanas procesā. Dokumentārā mantojuma objektu veido divas daļas: informācijas saturs (piemēram, teksts, skaņa vai attēls) un nesējs (piemēram, papīrs, akmens vai digitāls formāts). Abi ir vienlīdz svarīgi.
Dokumenti var būt dažādi. Tekstuāli - manuskripti, grāmatas, avīzes, plakāti u.c. Teksts var būt rakstīts ar tinti, zīmuli, krāsu u. tml., un nesējs var būt papīrs, papiruss, plastmasa, tekstils, akmens u. c. Tie var būt bez teksta - zīmējumi, kartes, mūzikas pieraksti. Audiovizuāli - filmas, fotogrāfijas, mūzikas ieraksti u. c. neatkarīgi no tā, vai tie ir analogi vai digitāli. Šādos dokumentos svarīgs ir gan nesējs (piemēram, diski, lentes), gan tajā saglabātā informācija.
Lai pievērstos dokumentārā mantojuma izziņai, UNESCO nedēļā norisināsies dažādas tematiskas aktivitātes, tostarp Ķegumā un tiešsaistē, norāda UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvji.
Norisināsies akcija "Sava laika liecinieks". Lai aizdomātos par pagātnes notikumu nozīmi un palīdzētu saglabāt tās unikālos pavedienus, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu atrast savas ģimenes, kopienas vai personīgo dokumentāro mantojumu (dokuments, fotogrāfija, audio/video u. c.) un laika posmā no 13. līdz 19. oktobrim dalīties ar to "Facebook". Publicējot to, jāpievieno īss komentārs, atbildot uz jautājumiem par to, kad šī liecība tapusi, ar ko tā ir unikāla un ko tā atklāj par laikmetu, kurā radīta. Publikācijai jāpievieno tēmturis #UNESCOnedēļaLatvijā2025 un #savalaikaliecinieks. No visiem dalībniekiem 24. oktobrī tiks nejauši izvēlēts viens, kurš saņems pārsteiguma balvu.
No 13. līdz 17. oktobrim no plkst. 10.00 līdz 17.00 Ķeguma pilsētas bibliotēkā būs skatāma Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde "Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums" un filma "Kā tapa Ķeguma spēkstacija. Kārļa Dumbrāja atmiņas". Ieeja - bez maksas. Gan filma, gan digitāla izstāde UNESCO nedēļas laikā būs pieejama arī Enerģētikas muzeja tīmekļvietnē www.energetikasmuzejs.lv.
No 13. līdz 19.oktobrim būs skatāma Latvijas Fotogrāfijas muzeja ceļojošā izstāde "Viss, kas notika Strenčos". Izstādes pirmā pieturvieta būs Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zāle Kronvalda bulvārī 4. Izstādes pamatā ir UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautā Strenču fotodarbnīcas stikla plašu negatīvu kolekcija.
No 13. oktobra līdz 31. oktobrim Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja lasītavā būs apskatāma daļa no UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautiem krājuma priekšmetiem, kas liecina par nācijas garīgajām dimensijām, vēsturiski svarīgiem notikumiem, identitātes un valstiskuma veidošanās procesiem. Muzeja artefakti ir iekļauti trīs UNESCO nacionālā kultūras mantojuma nominācijās. Lasītavas apmeklētājiem būs iespēja redzēt hernhūtiešu (brāļu draudžu) kustību ilustrējošus dokumentus, gūt priekšstatu par Raiņa un Aspazijas apjomīgo savstarpējo saraksti, kā arī apskatīt represēto Latvijas iedzīvotāju vēstules draugiem un tuviniekiem, kas rakstītas uz bērza tāss ieslodzījuma un nometinājuma vietās Sibīrijā.
LNVM Tautas frontes muzejs no 14. līdz 19. oktobrim piedāvā skolām bezmaksas lekciju un programmu par akciju "Baltijas ceļš", vēsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvji.
Otrdien un trešdien, 14. un 15. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00 Enerģētikas muzejā Ķegumā norisināsies atvērto durvju dienas "Sava laika liecinieks: Eduards Kraucs un Ķeguma spēkstacija", kur būs iespējams ielūkoties kinohronikās, apskatīt stikla plašas fotonegatīvu kolekcijas oriģinālus un piedalīties interaktīvā UNESCO spēlē. Ieeja - bez maksas.
Ceturtdien, 16. oktobrī, LNVM Tautas frontes muzejā plkst.18.00 tiks demonstrēta Askolda Saulīša filma "Baltijas brīvības ceļš".
Piektdien, 17. oktobrī, plkst. 20.00 ir iespēja piedalīties tiešsaistes erudīcijas spēlē "UNESCO viktorīna 2025". Pieteikšanās dalībai tiešsaistes erudīcijas spēlē ir iespējama vietnē www.viktorina.lv/live, atrodot erudīcijas spēli plānoto viktorīnu kalendārā 17. oktobra datumā. Dalībai erudīcijas spēlē ir nepieciešams viens dators un viena viedierīce. Dalība spēlē ir bez maksas. Erudītākie dalībnieki tiks apbalvoti ar tematiskām balvām. Gatavojoties erudīcijas spēlei, ieteicams iepazīties ar noderīgu informāciju par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa un tās reģistros iekļautajām dokumentārā mantojuma vērtībām.
Raiņa un Aspazijas mājā 23. oktobrī iecerēta Gundegas Grīnumas stāstījums par Raiņa un Aspazijas 1912. gada saraksti, pievēršoties tās tekstoloģiskajām un lingvistiskajām īpatnībām, vienlaikus raugoties arī uz abu dzejnieku attiecībām šai periodā, stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvji.
UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" mērķis ir apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai personības dzīvi, sociālās pārmaiņas, zinātnes attīstību un atklājumus. Atpazīstamākā programmas daļa ir starptautiskie un nacionālie reģistri, kas apkopo nozīmīgākās dokumentārās liecības. Starptautiskajā reģistrā pašlaik ir 570 nominācijas, no kurām trīs glabā atmiņas institūcijas Latvijā. Latvijas Nacionālais reģistrs izveidots 2009. gadā, un tajā šobrīd iekļautas 10 nominācijas, kuras glabā 17 institūcijas visā Latvijā. Reģistrs tiek papildināts reizi četros gados - arī šogad.
UNESCO nedēļa Latvijā norisinās ik gadu oktobrī kopš 2011. gada, tā iezīmējot 1991. gada 14. oktobri, kad Latvija tika oficiāli uzņemta UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, atgādina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvji.