UNESCO Pasaules kultūrpolitikas un ilgtspējīgas attīstības konference "Mondiacult " ir vienīgais pasaules mēroga forums, kas apvieno UNESCO dalībvalstu valdību pārstāvjus, starptautiskās organizācijas un kultūras jomas ekspertus, lai diskutētu un veidotu globālo kultūrpolitiku. Šī gada konferencē tika pieņemts nozīmīgs noslēguma dokuments, kas apliecina: kultūrai jābūt izvirzītai kā atsevišķam mērķim nākotnes attīstības politikas ietvarā. Dokumentā izceltas vairākas būtiskas darbības jomas: kultūras tiesības kā cilvēktiesības, kultūra un izglītība, kultūras ekonomika un pienācīgs darbs, kultūra mieram, kultūras mantojums un klimata rīcība, kultūras mantojums un krīzes situācijas, digitālā transformācija un vienlīdzīga piekļuve, mākslīgais intelekts un kultūra, kultūras dati, pierādījumi un pētniecība.
"Varam lepoties, ka Latvija bija aktīva dalībvalsts, kas sniedza būtisku ieguldījumu "Mondiacult 2025" noslēguma deklarācijas izstrādē. Esam gandarīti, ka tajā iekļauti principi, kuru virzībā Latvija bija īpaši aktīva: kultūras nozīme sabiedrības noturības stiprināšanā, radošo personu sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzībā, tostarp dzimumu līdztiesības jomā, kā arī kultūras loma ilgtspējīgā attīstībā. Šie principi nostiprina kultūras lomu kā vienu no pamatbalstiem drošākai, iekļaujošākai un ilgtspējīgākai nākotnei," norāda Latvijas Republikas kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente Agnese Lāce.
Konferencē piedalījās Latvijas delegācija kultūras ministres Agneses Lāces vadībā. Gatavojoties "Mondiacult2025", Latvija uzņēmās līderību un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente Agnese Lāce vadīja reģionālās konsultācijas Austrumeiropas valstīm. Tās kalpoja par platformu kopīgu nostāju veidošanai par būtiskiem jautājumiem - kultūras mantojuma nozīmi un tā apdraudējumiem krīzes situācijās, kultūras kā cilvēktiesību aspektu, digitālās transformācijas ietekmi uz kultūras nozari, sinerģiju starp kultūru un izglītību, kultūras ietekmi uz ekonomiku, kultūras lomu klimata pārmaiņu risināšanā, mākslīgā intelekta ietekmi uz kultūru, kā arī kultūras nozīmi sabiedrības drošībā, vēsta UNESCO Latvijas Nacionālājā komisijā.
"Mondiacult 2025" konferencē piedalījās vairāk nekā 2000 dalībnieku no 163 pasaules valstīm un pulcējās 118 ministri, daudzi nevalstisko organizāciju pārstāvji un jomu eksperti. Līdzās konferencei norisinājās arī Jauniešu forums, kur sesijā par kultūras nozīmi labbūtības veicināšanā piedalījās Kortnija Māra Gurtlava, un Pilsoniskās sabiedrības forums, kopumā īstenojot 170 dažādas tematiskas sesijas, kur uzstājās arī Latvijas pārstāvji.