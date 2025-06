Unikālā Šlokenbekas muiža

Viena no šādām vietām, kuru aicina apmeklēt "Kustētprieks", ir Šlokenbekas muiža, kas atrodas ceturtdaļstundu ilgas nesteidzīgas pastaigas attālumā no Milzkalnes dzelzceļa stacijas. Izkāpjot no vilciena, skatienam paveras ne vien gleznainā apkaime, bet arī Šlokenbekas muižas ēku komplekss Slocenes ielejā, kas sevī slēpj gana daudz unikālu faktu.

Vieta, kur baudīt atpūtu un kultūru

Šlokenbeka, kas vēstures avotos pieminēta jau 1484. gadā, ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Te dzīvojušas un saimniekojušus slavenas vācbaltiešu dzimtas – Šenkingi, Brigeni, Grothusi, Medemi, Rekes –, savukārt pēc 1920. gada agrārās reformas muiža tika sadalīta un visbeidzot piešķirta Tukuma virsmežniecībai. Šlokenbekas saistība ar ceļiem un ceļu būvi radās pēc Otrā pasaules kara, kad muižas galveno ēku piešķīra Ceļu mašīnu stacijas ierīkošanai, bet 1957. gadā uz tās bāzes izveidoja Ceļu būvniecības rajonu Nr. 5.

Muižas centra restaurācija sākās 1975. gadā un ar pārtraukumiem turpinājās līdz 2007. gadam, kad muižā tika atvērts kultūras centrs. Kopš 2000. gada te ir Ceļu muzejs, un šobrīd darbojas arī viesnīca, bibliotēka un krodziņš, te mājvietu raduši vietējie amatiermākslas kolektīvi.

Muižas kultūras namā regulāri notiek koncerti, teātra izrādes, izstādes, festivāli un muzikālie vakari ar pazīstamu Latvijas mākslinieku piedalīšanos. Muižas teritorija ir omulīga un jauki sakopta, tāpēc tur notiek dažādi sezonāli pasākumi – muižas svētki un gadatirgi –, kā arī brīvdabas koncerti muižas pagalmā un uz saliņas.

Viss par ceļiem un ne tikai

Latvijas Ceļu muzejs, kas vasaras sezonā (no maija līdz oktobrim) atvērts katru dienu, atskaitot svētku dienas, piedāvā ārkārtīgi interesantas ekspozīcijas, kas saistītas ar mūsu ceļu vēsturi – ceļu tīklu Latvijā, ceļu būvēšanu un uzturēšanu, kā arī transporta līdzekļiem no vissirmākās senatnes līdz pat mūsdienām. Te ir ko redzēt ikvienam, bet kungi, kam tehniskās lietas tuvāk pie sirds, muzeja apskatei noteikti vēlēsies veltīt vismaz divas trīs stundas. Plašā ekspozīcija izvietota trīs atsevišķās ēkās. Muižas dzīvojamajā mājā var gūt priekšstatu par ceļu un tiltu būves vēsturi un redzēt, kā izskatījās pirmās ceļa zīmes Latvijā. Kalna ratnīcā izvietots viss, kas saistīts ar zirgiem, – pajūgi, kamanas, iejūgi, zirgu vilkmes ierīces ceļu darbiem. Unikāls eksponāts ir nesen uzstādītie zirgi, kas radīti ar 3D printeri no savstarpēji savienotām lego elementiem līdzīgām detaļām.

Savukārt lejas ratnīcā, kur senāk bijis vēršu laidars un spirta noliktava, tagad apskatāma ceļu būves tehnika. Te atrodas arī muzeja lepnums – 1924. gadā ražotais tvaika veltnis "Marshall", kas ir vienīgais eksponāts Latvijā. Dažādas tehnikas vienības var aplūkot arī muižas pagalmā.

Jāpiebilst, ka ieeja muzejā vismaz pagaidām ir bez maksas.

Katra gaumei un maciņa biezumam

Pēc muzeja apskates var ieturēt maltīti muižas krodziņā, kas ierīkots bijušajā barona klētī. Telpas ir ne vien mājīgas un moderni aprīkotas, bet arī pietiekami plašas lielākām tūristu grupām. Siltā laikā var izvēlēties pusdienot āra terasē zem saulessargiem. Krodziņa ēdienkarte un cenu diapazons ir gana plašs – tā teikt, atbilstoši katra garšas kārpiņām un maciņa biezumam –, un sava ēdienkarte ar asprātīgiem ēdienu nosaukumiem ir arī vismazākajiem apmeklētājiem. Darbdienu pusdienlaikā te pieejamas arī kompleksās pusdienas.

Reizi mēnesī, brīvdienas vakarā, krodziņš piedāvā apmeklētājiem dzīvās mūzikas vakarus, kuros jau uzstājušies tādi pazīstami Latvijas mākslinieki kā Viktors Lapčenoks, Uģis Roze un Normunds Pauniņš, kuru priekšnesumus papildina šefpavāra Andra Pluģa īpašais ēdienkartes piedāvājums.

Praktiska informācija

Izsmeļošu informāciju par Šlokenbekas muižas piedāvājumiem var apskatīt vietnē www.slokenbeka.lv.

Plānojot ceļojumu ar sabiedrisko transportu, lieti noderēs vietne www.1188.lv (sadaļa "Satiksme" – "Maršruta plānotājs"), savukārt, ja braucienam paredzēts izmantot elektrovilcienu, noderīga būs vietne www.vivi.lv. Elektrovilcienu satiksme starp Tukumu un Rīgu ir regulāra un ērta, vilcieni kursē ar vienas stundas (dienas vidū – divu stundu) intervālu, kas ļauj brīvi izvēlēties Šlokenbekā pavadāmo laiku, neuztraucoties par nokļūšanu mājās.

Tomēr, ja pēc pils un muzeja apskates un krodziņa apmeklējuma projām doties vēl negribas, ir iespēja rezervēt numuriņu turpat muižas viesnīcā (kontaktus var atrast muižas interneta lapā). Tad būs iespēja pavadīt arī romantisku vakaru krāšņajā un vēsturiskajā vidē, kur vairākus gadu simtus dzīvojuši slavenie Šlokenbekas baroni.

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sadarbībā ar laikrakstiem "Saldus Zeme", "Druva", "Stars", "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", "Laimīgā Programma" un žurnālu "Patiesā Dzīve".