Otrdiena, 3. augusts, 2021 09:40

5. augustā pulksten 20.00 Ogres novada Kultūras centra jauktais koris GRĪVA un pūtēju orķestris HORIZONTS ar koncertu uz Ogres upes peldošās skatuves atklās koncertciklu UPES VAKARI.

Jauktais koris GRĪVA koncerta apmeklētājus priecēs, izpildot Latvijā zināmas un spēka piepildītas melodijas, savukārt pūtēju orķestris HORIZONTS Peldošo skatuvi iešūpos
džeza ritmos un romantiskās noskaņās.


Koncerti norisināsies brīvā dabā, Ogres upes promenādē, pie arkveida (Līkā) tilta un to apmeklējums ir bez maksas.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.


Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

