Šajā UPES VAKARĀ skatītājus priecēs krāsaina muzikālā buķete, kuru katrs koris un ansamblis būs papildinājis ar savu repertuāru un īpašo skanējumu.
Koncerti norisināsies brīvā dabā, uz Ogres upes peldošās skatuves, pie arkveida gājēju tilta un to apmeklējums ir bez maksas.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncertcikls UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.