Ceturtdiena, 09.10.2025 21:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:15
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 11. augusts, 2021 09:00

UPES VAKARS ar Ogres Skolotāju kamerkori un Rīgas Praktiskās estētikas skolas jaukto kori ANIMA MEA

ONKC
UPES VAKARS ar Ogres Skolotāju kamerkori un Rīgas Praktiskās estētikas skolas jaukto kori ANIMA MEA
Trešdiena, 11. augusts, 2021 09:00

UPES VAKARS ar Ogres Skolotāju kamerkori un Rīgas Praktiskās estētikas skolas jaukto kori ANIMA MEA

ONKC

12.augustā pulksten 20.00 Ogres upi pieskandinās Ogres novada Kultūras centra Ogres Skolotāju kamerkoris, Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris ANIMA MEA un pavadošā grupa Jēkaba Jančevska vadībā.

Koncertā būs dzirdamas pavisam jaunas muzikālās kompozīcijas un dziesmu aranžijas, kas, atbalsojoties Ogres upes krastos, piedzīvos savu pirmatskaņojumu. Koru skanīgās balsis papildinās instrumentālā grupa Jēkaba Jančevska vadībā.


Koncerts norisināsies brīvā dabā, uz Ogres upes peldošās skatuves, pie arkveida gājēju tilta un tā apmeklējums ir bez maksas.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.


Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncertcikls UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?