Koncertā būs dzirdamas pavisam jaunas muzikālās kompozīcijas un dziesmu aranžijas, kas, atbalsojoties Ogres upes krastos, piedzīvos savu pirmatskaņojumu. Koru skanīgās balsis papildinās instrumentālā grupa Jēkaba Jančevska vadībā.
Koncerts norisināsies brīvā dabā, uz Ogres upes peldošās skatuves, pie arkveida gājēju tilta un tā apmeklējums ir bez maksas.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncertcikls UPES VAKARI augusta ceturtdienās norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.