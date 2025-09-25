Uz Ogres teātra skatuves atgriezīsies franču komēdija "Rītdiena ir tālu"

Reaģējot uz skatītāju pieprasījumu, 2. un 16. novembrī plkst. 18:00 Ogres teātrī būs skatāma liriskā franču komēdija "Rītdiena ir tālu", kas pirmizrādi piedzīvoja 2019. gadā.
Rītdiena – tā var vilināt vai baidīt, to var gaidīt ar nepacietību vai vēlēties, kaut tā vēl nepienāktu. Tā var būt arī tieši tāda pati, kāda jau bija šī diena. Un tieši tad, kad liekas, ka nekas jau vairs nemainīsies, var notikt…
Radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, kustību konsultante Rita Lūriņa
Galvenajās lomās: Astra Kolberga, Guntis Kolbergs, Lauma Straume, Linda Lūsa vai Katrīna Anna Ozoliņa, Ernests Greizis, Juris Gasparovičs, Sarmīte Krauze u.c.
Biļetes "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/29397